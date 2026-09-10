La joya de Boca que se ganó un lugar con Arruabarrena y fue comparada con Tarantini

Facundo “Jagger” Herrera aprovechó su oportunidad y empieza a consolidarse en la Primera de Boca. El juvenil ganó terreno en la consideración de Rodolfo “Vasco” Arruabarrena, desplazó a Ayrton Costa y Marco Pellegrino y recibió un fuerte respaldo de Roberto Mouzo, el futbolista con más partidos disputados en la historia del club.