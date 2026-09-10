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La joya de Boca que se ganó un lugar con Arruabarrena y fue comparada con Tarantini

Facundo “Jagger” Herrera se consolidó en la defensa y relegó a Ayrton Costa y Marco Pellegrino. Roberto Mouzo elogió al juvenil y hasta lo proyectó a la Selección Argentina: “Scaloni ya lo tiene que estar viendo”.

Facundo Jagger Carrizo, defensor de Boca.
Facundo "Jagger" Carrizo, defensor de Boca.
Hace 20 Min

Resumen para apurados

  • El juvenil Facundo Herrera se afianzó en la Primera de Boca Juniors tras ganar la consideración del DT Rodolfo Arruabarrena gracias a sus sólidos rendimientos en defensa.
  • Herrera desplazó a Costa y Pellegrino por su velocidad y perfil zurdo. Además, el DT Arruabarrena compartió divisiones juveniles con el padre del defensor en el club.
  • El histórico Roberto Mouzo lo comparó con Alberto Tarantini y proyectó que Lionel Scaloni pronto lo considerará para integrar la Selección Argentina.
Resumen generado con IA

Facundo “Jagger” Herrera aprovechó su oportunidad y empieza a consolidarse en la Primera de Boca. El juvenil ganó terreno en la consideración de Rodolfo “Vasco” Arruabarrena, desplazó a Ayrton Costa y Marco Pellegrino y recibió un fuerte respaldo de Roberto Mouzo, el futbolista con más partidos disputados en la historia del club.

Mouzo, que acumuló 426 encuentros con la camiseta azul y oro, destacó las condiciones del defensor y le dejó un consejo para sostener su crecimiento. “Tiene un futuro enorme. Que trate de nunca faltar a ningún entrenamiento”, expresó el histórico zaguero.

Pero hubo algo más que su rendimiento que llamó la atención del exfutbolista. La apariencia de Herrera le hizo recordar a Alberto “Conejo” Tarantini, otro defensor surgido de Boca y campeón del mundo con la Selección en 1978.

“Lo veo con rulos y pelos largos y me hace acordar a los jugadores de nuestra época. Me hace acordar a Tarantini”, señaló Mouzo.

Mouzo proyectó a Herrera a la Selección Argentina

Más allá de la comparación, el máximo referente histórico de Boca en cantidad de presencias destacó aspectos concretos del juego del juvenil.

“Me gusta cómo marca. Está siempre atento y es rápido con la pelota y con el hombre. Ojalá se quede mucho tiempo en Boca”, aseguró.

Mouzo también puso el foco en una característica que considera diferencial: su manejo de la pierna izquierda. “Yo zurda no tenía y él tiene y la maneja bien. Quienes tienen zurda y la saben manejar son especiales”, explicó.

Incluso se animó a proyectarlo más allá de Boca. “Le veo futuro de la Selección. Scaloni ya lo tiene que estar viendo”, afirmó.

El respaldo de Arruabarrena

El crecimiento de Herrera también fue reconocido por Arruabarrena. El entrenador explicó que el defensor supo responder cuando apareció su posibilidad dentro del equipo.

“Llegó la oportunidad, lo pusimos, aprovechó, sigue mejorando, sigue mostrando esa entereza que tiene que tener un central de Boca, gana muchos duelos y está aprovechando las oportunidades”, sostuvo el “Vasco”.

Existe, además, una historia que conecta al entrenador con el entorno del futbolista. Leonardo Herrera, padre de “Jagger”, compartió la categoría 1975 de Boca con Arruabarrena.

“Conozco a la familia y sé de qué está hecho. Después es él el que tiene que aprovechar la oportunidad, y está aprovechando”, expresó el DT.

Herrera consiguió transformar una oportunidad en continuidad y empieza a modificar la competencia interna de la defensa de Boca. Mientras Arruabarrena sostiene su confianza, Mouzo fue todavía más lejos: lo comparó con Tarantini y ya lo imagina bajo la mirada de Lionel Scaloni.

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