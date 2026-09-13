Más barato y completo que un suplemento: un puñado de nueces potencia el organismo de forma natural

Pero en el vértigo del presente, por las dolencias y malestares que se sienten, si hay un tentempié que puede mantener el cuerpo en forma, bien merece un sitio fijo en cualquier mezcla de frutos secos. Las nueces no son mágicas, pero sí sirven para formar parte de una estrategia nutricional y con el tiempo ser una herramienta valiosa de prevención y gestión del deterioro asociado a la edad.