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Más barato y completo que un suplemento: un puñado de nueces potencia el organismo de forma natural

Aportan grasas saludables, fibra y antioxidantes en una sola porción. Consumir alimentos densos en nutrientes suele ser más efectivo y económico que recurrir a complejos vitamínicos sintéticos.

Más barato y completo que un suplemento: un puñado de nueces potencia el organismo de forma natural
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Expertos señalan que consumir un puñado diario de nueces supera a los suplementos sintéticos al mejorar la salud cerebral y cardiovascular por su óptima absorción de nutrientes.
  • La combinación natural de omega-3, fibra y vitamina E facilita asimilar nutrientes que las pastillas suelen desechar, ayudando a prevenir el deterioro cognitivo según estudios.
  • Integrar unos 30 gramos diarios se perfila como una estrategia accesible y preventiva contra el envejecimiento celular, el colesterol y el desgaste cognitivo asociado a la edad.
Resumen generado con IA

Comer nueces cada día puede mejorar notablemente el rendimiento de la memoria, favorecer el flujo sanguíneo cerebral y aportar beneficios generales para la salud cardiovascular. La ciencia médica coincide en que la matriz alimentaria -la forma en que la naturaleza empaqueta las vitaminas junto con grasas y fibra- hace que los nutrientes de la comida real se absorban mucho mejor que los de una pastilla sintética.

En la píldora, los nutrientes vienen aislados y sintéticos. Muchas veces el cuerpo elimina la mayoría por la orina sin llegar a absorberlos bien. En cambio en la nuez, los nutrientes vienen en equipo formado también por la vitamina E, grasas saludables, como Omega-3. La vitamina E es liposoluble (necesita grasa para absorberse), así que la naturaleza puso la vitamina y la grasa juntas en el mismo paquete para maximizar su absorción.

Más beneficios

El temor al deterioro cognitivo también baja por esas nueces que se ingieren tan inconscientemente sobre sus beneficios. Un estudio publicado en el Journal of Alzheimer’s Disease destacaba el potencial efecto protector de las nueces frente a este tipo de afecciones.

Comer nueces no produjo mejoras en todas las áreas del rendimiento mental. La toma de decisiones, la percepción del estrés y la calidad de vida general de los participantes no cambiaron de forma significativa en las investigaciones que se hicieron. 

Pero en el vértigo del presente, por las dolencias y malestares que se sienten, si hay un tentempié que puede mantener el cuerpo en forma, bien merece un sitio fijo en cualquier mezcla de frutos secos. Las nueces no son mágicas, pero sí sirven para formar parte de una estrategia nutricional y con el tiempo ser una herramienta valiosa de prevención y gestión del deterioro asociado a la edad.

Pasando en limpio, para el cerebro, la nuez aporta Omega-3 de origen vegetal apoya la función cognitiva y la memoria. Para el corazón, ayudan a reducir el colesterol LDL, el conocido como "malo". Su alta dosis de antioxidantes (polifenoles) combate el estrés oxidativo celular dando batalla a la inflamación y el envejecimiento. Además, por la fibra que contiene, algo que jamás dará una pastilla multivitamínica, es saciedad.

La porción diaria recomendada de nueces es de unos 30 gramos (aproximadamente un puñado de 5 a 7 nueces). Si se mira solo el precio diario, el costo es prácticamente equivalente. Con la pastilla pagas $600 al día por un comprimido sintético que el cuerpo elimina en buena parte si no tiene los vehículos grasos adecuados para absorberlo. La nuez es comida real más energía, por ese mismo valor diario.

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