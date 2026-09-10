Definen pautas para ordenar a los vendedores ambulantes de la capital tucumana

“Fue una reunión muy cordial la que encabezó la intendenta. Se planteó que municipio y gremio tienen que trabajar en conjunto, con algunas consideraciones: que (los trabajadores informales) no deben tener más de una mesa de 1,20x40, que no deben ser más de tres vendedores por cuadra y que no deben ocupar los frentes de los negocios”, detalló Rojas.