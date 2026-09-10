Definen pautas para ordenar a los vendedores ambulantes de la capital tucumana

Resumen para apurados
- La intendenta Rossana Chahla acordó con el gremio Sivara nuevas pautas para ordenar la venta ambulante en San Miguel de Tucumán y mejorar la circulación peatonal.
- El plan fija hasta tres puestos por cuadra con mesas reducidas sin tapar locales. Además, el municipio cuenta con un registro de 1.200 vendedores para ferias locales.
- El municipio apunta a mantener calles y veredas accesibles a futuro, buscando un equilibrio sostenible entre los comerciantes formales y los trabajadores de la vía pública.
La Municipalidad de San Miguel de Tucumán recibió a representantes del Sindicato de Vendedores Ambulantes de la República Argentina (Sivara), quienes plantearon inquietudes sobre el ordenamiento en la vía pública. “Este proceso debe darse con reglas claras, respetando las ordenanzas vigentes y garantizando los controles necesarios”, resaltó la intendenta Rossana Chahla.
Según explicó el director de Vía Pública, Juan Rojas, a LA GACETA, se trata de un operativo de orden y no de remoción. Se busca que el vendedor ambulante, como lo dice su nombre, recorra la ciudad ofreciendo sus productos y no que se instale -como muchos otros- en un paso peatonal.
“Fue una reunión muy cordial la que encabezó la intendenta. Se planteó que municipio y gremio tienen que trabajar en conjunto, con algunas consideraciones: que (los trabajadores informales) no deben tener más de una mesa de 1,20x40, que no deben ser más de tres vendedores por cuadra y que no deben ocupar los frentes de los negocios”, detalló Rojas.
El propósito es “cuidar a ambas partes: tanto al comerciante como al ambulante”. Además Rojas indicó que el municipio cuenta con un registro de vendedores y emprendedores que, vía online, pueden inscribirse para participar de las ferias de la ciudad. Hay unos 1.200 anotados en la actualidad.
“Tenemos un objetivo claro: continuar ordenando San Miguel de Tucumán. Sabemos que el espacio público es de todos y que para nuestros vecinos es fundamental contar con veredas, calles y espacios comunes ordenados, seguros y accesibles”, manifestó Chahla, tras el encuentro en el Palacio municipal.