Condenan a un hombre que fingía ser agrimensor para cobrar por trabajos catastrales

Alerta y denuncias

Las maniobras comenzaron a ser advertidas en agosto de 2025, cuando una de las damnificadas se presentó en la oficina de su escribana para avanzar en el trámite de escrituración de su inmueble en El Naranjito. La mujer llevó la documentación que le había entregado Ledesma y, al examinar los papeles, la profesional detectó que el informe que supuestamente provenía del Registro Inmobiliario de la provincia era falso. El documento identificaba erróneamente a la damnificada como titular dominial, cuando en realidad era poseedora. También advirtió anomalías en la resolución de la comuna de El Naranjito y en el plano de loteo atribuido a la Dirección General de Catastro.