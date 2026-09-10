Agustino Fontevecchia, de Perfil: “Si las empresas de IA entrenan sus modelos con nuestro contenido, deben pagarnos por ello”

Hoy con las plataformas de inteligencia artificial el poder está mucho más concentrado, tienen más dinero y conocimiento. Es nuestra responsabilidad exclusiva como industria defender nuestros propios derechos de propiedad intelectual. Perfil realiza esta demanda a OpenAI siguiendo el camino del New York Times, argumentando que si rastrean y entrenan sus modelos con nuestro contenido para luego generar respuestas monetizadas, deben pagarnos por ello, ya que nosotros asumimos los costos de producir esa información (como el salario de los periodistas o los alquileres).