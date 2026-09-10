Agustino Fontevecchia, de Perfil: “Si las empresas de IA entrenan sus modelos con nuestro contenido, deben pagarnos por ello”

Resumen para apurados
- Editorial Perfil demandó recientemente en Argentina a OpenAI y Microsoft por entrenar sus modelos de inteligencia artificial con contenidos periodísticos sin pagar ni pedir permiso.
- La editorial es el primer medio hispanohablante en litigar contra estas firmas, tras el antecedente de The New York Times y la falta de respuestas a reclamos extrajudiciales.
- La acción busca sentar un precedente judicial que obligue a las tecnológicas a negociar con los medios e impulsar nuevas demandas si no reconocen la propiedad intelectual.
Editorial Perfil acaba de demandar ante la Justicia argentina a OpenAI y Microsoft por el uso no autorizado de sus contenidos periodísticos. Según la empresa local, estos recursos fueron extraídos y utilizados para entrenar y desarrollar avanzados sistemas de inteligencia artificial generativa sin solicitar autorización previa ni ofrecer ningún tipo de compensación económica a los creadores originales de la información.
Con esta acción, Perfil se convirtió en el primer medio hispanoparlante en presentar una demanda de esta índole, aunque no es un caso aislado, ya que grandes firmas como The New York Times y otros medios ya iniciaron sus propias batallas legales contra las empresas de IA.
Agustino Fontevecchia, director Ejecutivo de Perfil, detalló las implicancias y motivos de esta disputa legal en el marco de la 64ª Asamblea General de Adepa que se está desarrollando en Tucumán. El directivo sostuvo que las grandes empresas de IA operan bajo un esquema oligopólico que extrae, utiliza y comercializa contenidos periodísticos sin autorización ni compensación económica.
Aunque reconoció el valor de las herramientas tecnológicas y desestimó una postura apocalíptica respecto al futuro del oficio, subrayó que la industria tiene la responsabilidad indelegable de defender su propiedad intelectual y sentar un precedente judicial.
- Editorial Perfil fue noticia en los últimos días por la demanda contra OpenAI y Microsoft, siendo la primera compañía hispanoparlante en hacer esta denuncia. ¿Podría detallarnos por qué tomaron esta decisión?
Por un lado, se produce un robo al utilizar y monetizar contenidos e información de la red sin pedir permiso ni remunerar a los creadores. Por otro lado, operan bajo un oligopolio donde, gracias a su inmenso poder tanto por usuarios como en el ecosistema, terminan imponiendo su voluntad a costa de otros.
Específicamente, nuestra demanda es por daños y perjuicios originados en el uso indebido de nuestros contenidos periodísticos, su comercialización y por competencia desleal en un ambiente oligopólico.
- En 2017 fuiste muy crítico con plataformas como los buscadores y redes sociales. ¿Qué diferencia hay entre las ventajas que tenían esas plataformas frente a las que hoy tienen las de inteligencia artificial?
Por ejemplo, OpenAI (dueña de ChatGPT) y Anthropic (dueña de Claude) aún no generan ganancias, pero logran una adopción masiva impresionante. ChatGPT alcanzó 100 millones de usuarios en uno o dos meses. Es decir, se profundizaron los canales oligopólicos porque ofrecen cosas muy buenas y gratuitas para el usuario, pero a la vez tienen prácticas abusivas como robar todo el contenido periodístico y pretender reemplazarte de un día para el otro.
- ¿Dónde queda el periodismo como actor dentro de este nuevo escenario tecnológico?
A pesar de esto, no soy apocalíptico. Creo que estas nuevas tecnologías nos brindan mejores herramientas para hacer periodismo y que la creatividad y la confianza humana seguirán siendo fundamentales. El verdadero problema radica en las empresas tradicionales de medios cuyo modelo de negocios se encuentra en un claro declive. Hay mucha incertidumbre sobre si los periodistas, al atomizarse el trabajo, tendrán la capacidad financiera y el apoyo estructural institucional para realizar investigaciones extensas a largo plazo.
- Respecto a la tensión histórica entre las empresas periodísticas y las plataformas tecnológicas, ¿creés que con la inteligencia artificial será más dificultosa o surgirán nuevas oportunidades?
Hoy con las plataformas de inteligencia artificial el poder está mucho más concentrado, tienen más dinero y conocimiento. Es nuestra responsabilidad exclusiva como industria defender nuestros propios derechos de propiedad intelectual. Perfil realiza esta demanda a OpenAI siguiendo el camino del New York Times, argumentando que si rastrean y entrenan sus modelos con nuestro contenido para luego generar respuestas monetizadas, deben pagarnos por ello, ya que nosotros asumimos los costos de producir esa información (como el salario de los periodistas o los alquileres).
- ¿Considerás necesaria una mayor regulación frente a este escenario?
Por ejemplo, cuando intenté comunicarme con OpenAI y les escribí por todos lados, nunca me respondió nadie, nos ignoraron directamente. Con esta demanda buscamos sentar un precedente (leading case) para obligarlos a debatir y hablar del tema, ya que nuestra idea es realizar el mismo tipo de demandas contra todas aquellas empresas tecnológicas con las que no logremos establecer negociaciones privadas.