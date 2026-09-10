Catherine Fulop reveló los problemas físicos que padece por sus años de entrenamiento intenso

Resumen para apurados
- Catherine Fulop reveló en sus redes sociales que sufre secuelas en rodillas y hombros debido a años de entrenamiento físico extremo y levantamiento excesivo de peso.
- La actriz modificó sus rutinas de alto impacto por ejercicios con cargas bajas y más repeticiones, guiada por un entrenador para cuidar sus articulaciones.
- Su testimonio advierte sobre los riesgos del sobreentrenamiento y promueve una actividad física adaptada para preservar la movilidad y calidad de vida a largo plazo.
Catherine Fulop sorprendió a sus seguidores al contar cómo el entrenamiento de alta exigencia que realizó durante años repercutió en su cuerpo. La conductora y actriz explicó que actualmente continúa haciendo ejercicio, aunque modificó por completo la intensidad de sus rutinas debido a las lesiones que sufrió.
A través de sus redes sociales, donde reúne a millones de seguidores, Fulop compartió parte de su rutina y habló con sinceridad sobre los cuidados que hoy tiene al momento de entrenar. Según explicó, ya no realiza los ejercicios ni levanta el peso que acostumbraba en otras épocas.
La venezolana, que atraviesa sus primeros meses como abuela, reconoció que durante mucho tiempo llevó su cuerpo al límite y que ahora debe adaptar la actividad física a sus posibilidades.
Qué problemas físicos tiene Catherine Fulop
Desde el patio de su casa, Fulop contó que sigue entrenando, pero que evita trabajar con grandes cargas debido a las numerosas lesiones que acumuló. “Sigo entrenando y sigo haciendo mis cosas, pero no hago mucho peso porque he tenido muchas lesiones”, explicó.
La conductora también hizo una autocrítica sobre la manera en que encaró el ejercicio durante diferentes etapas de su vida. “Uno es muy loco y cree que puede hacer todo”, señaló al referirse a la exigencia a la que sometió su cuerpo.
Entre las consecuencias que mencionó aparecen molestias en las rodillas y los hombros. Fulop explicó que durante años realizó actividades que incluían saltos, carreras y trote, y que actualmente siente las secuelas de aquellas rutinas.
“Yo antes hacía ejercicios en los que saltaba, corría, trotaba. Entonces, ahora tengo las rodillas hechas bolsas, estoy mal de los hombros”, relató. Por ese motivo, actualmente trabaja con cargas mucho menores y adapta los ejercicios a su estado físico.
Cómo es la rutina de ejercicios que hace actualmente
A pesar de las lesiones que mencionó, Fulop dejó en claro que no abandonó la actividad física. Su objetivo ahora está puesto en conservar la movilidad, la fuerza y la tonicidad, pero sin someterse a la exigencia de otros años.
Además, cuenta con el acompañamiento de un entrenador personal, quien la ayuda a diseñar y controlar sus rutinas para evitar nuevas lesiones y cuidar las zonas que presentan mayores molestias.
La actriz explicó que algunas veces incorpora peso para trabajar la fuerza, aunque su entrenamiento actual se basa principalmente en utilizar cargas bajas y realizar más repeticiones.
“La verdad es que le estoy muy agradecida. Y, así como estoy, estoy feliz”, sostuvo Fulop al hablar de su entrenador y de la forma en que actualmente encara el ejercicio.
De esta manera, la conductora encontró una nueva manera de mantenerse activa: dejó atrás las rutinas de alto impacto que realizaba años atrás y prioriza ejercicios adaptados a su estado físico, con el objetivo de conservar fuerza y movilidad.