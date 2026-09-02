Gabriela Sabatini reveló quiénes constituyen su verdadera “familia”: “Encuentros que llenan el corazón”
Gabriela Sabatini se reencontró con Roger Federer y varias leyendas del tenis en Estados Unidos, a quienes definió como su “familia”, mientras continúa distanciada de su hermano Osvaldo y de su sobrina Oriana.
Resumen para apurados
- Gabriela Sabatini acompañó a Roger Federer en su ingreso al Salón de la Fama del Tenis en Newport, Estados Unidos, y definió a sus colegas como su verdadera familia.
- La extenista participó de un torneo benéfico con leyendas del deporte, en medio de su conocido distanciamiento con su hermano Osvaldo y su sobrina Oriana.
- El reencuentro ratifica el estrecho lazo de Sabatini con las figuras del tenis mundial, mientras persiste la fractura en sus relaciones familiares privadas.
Gabriela Sabatini volvió a ser protagonista de un encuentro con algunas de las figuras más importantes de la historia del tenis. En Newport, Estados Unidos, la extenista argentina acompañó a Roger Federer durante su ingreso al Salón de la Fama y compartió imágenes junto a varias leyendas de este deporte.
El momento tuvo un significado especial: mientras disfruta del vínculo con quienes fueron sus compañeros y rivales durante su carrera, Sabatini mantiene una relación distante con su hermano, Osvaldo Sabtini; su cuñada Catherine Fulop; y sus sobirnas, Oriana y Tiziana.
Gabriela Sabatini y un reencuentro con su “familia” del tenis
Sabatini fue una de las figuras destacadas del fin de semana en Newport, Rhode Island, donde Roger Federer fue incorporado al International Tennis Hall of Fame. La argentina, que forma parte de ese selecto grupo desde 2006, fue especialmente invitada para acompañar al suizo en una jornada cargada de emoción.
Durante las actividades organizadas por la institución, Sabatini volvió a compartir momentos con algunos de los nombres que marcaron su carrera. Participó del Hall of Fame Celebrity Pro Classic, una exhibición benéfica sobre césped en la que coincidió con Federer, Martina Navratilova, John McEnroe, Stefan Edberg, Lleyton Hewitt y los hermanos Bob y Mike Bryan, entre otras figuras.
Después del encuentro, la extenista publicó un álbum de fotografías en sus redes sociales. Allí apareció junto a Navratilova, Billie Jean King, Arantxa Sánchez Vicario, Marat Safin, Edberg, Stan Smith y Katrina Adams, entre otros referentes.
“Encuentros que llenan el corazón. Grateful for this tennis family”, escribió Sabatini junto a las imágenes, dejando en claro el afecto que conserva por quienes compartieron con ella una etapa fundamental de su vida.
El emotivo mensaje de Gabriela Sabatini para Roger Federer
Además de las fotografías con las grandes leyendas del tenis, Sabatini dedicó una publicación especial a Federer por su ingreso al Salón de la Fama. La argentina destacó el honor de haber podido formar parte de ese momento en Newport y resaltó las palabras de Mirka Federer, así como el discurso que brindó el extenista suizo durante la ceremonia.
Para Sabatini, el encuentro representó mucho más que una reunión entre viejos conocidos. Las imágenes mostraron el vínculo de afecto y admiración que todavía existe entre varias de las figuras que protagonizaron una de las épocas más importantes del tenis.
La expresión “tennis family” utilizada por la extenista también adquirió un significado particular frente a la situación que atraviesa en el ámbito familiar.
Gabriela Sabatini está distanciada de su familia
Mientras Sabatini se mostró cercana y emocionada junto a sus antiguos colegas del circuito, su relación con algunos integrantes de su familia continúa siendo distante.
Meses atrás, Oriana Sabatini fue consultada sobre el vínculo con su tía Gabriela y, particularmente, sobre si habían retomado el contacto después del nacimiento de su hija. La hija de Catherine Fulop y Osvaldo Sabatini explicó que no habían vuelto a hablar y que la situación no le resultaba sorpresiva, ya que tampoco mantenían contacto anteriormente.
Oriana sostuvo entonces que quienes quieran formar parte de su vida serán recibidos “con los brazos abiertos”, aunque dejó en claro que el vínculo con su tía no se había recompuesto.
La distancia entre ambas también quedó expuesta en un momento especialmente importante para Oriana: Gabriela Sabatini no estuvo presente en su casamiento con Paulo Dybala. La ausencia se produjo en el contexto del distanciamiento que la extenista mantiene con su hermano Osvaldo Sabatini y su cuñada, Catherine Fulop.
Así, las últimas publicaciones de Gabriela muestran una llamativa contraposición. En Newport, la extenista volvió a rodearse de personas que considera parte de su “familia” y compartió con ellas momentos de afecto y celebración. Al mismo tiempo, su vínculo con algunos de sus familiares más cercanos continúa marcado por la distancia.