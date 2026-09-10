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Hotesur-Los Sauces: los US$5 millones de Florencia Kirchner están disponibles y piden el embargo

La Justicia analiza el destino de los U$S 5 millones y su posible utilización para afrontar el decomiso de la causa Vialidad.

Hotesur-Los Sauces: los US$5 millones de Florencia Kirchner están disponibles y piden el embargo
Foto: Clarín
Por Milagro Corbalán 10 Septiembre 2026

Resumen para apurados

  • Banco Galicia informó a la Justicia que US$5 millones de Florencia Kirchner están disponibles para ser embargados para cubrir el decomiso fijado por la condena en la causa Vialidad.
  • Los fondos fueron inmovilizados en 2016 por la causa Hotesur. La fiscalía busca ejecutar activos de la familia Kirchner para saldar los $680.000 millones ordenados por la Justicia.
  • Los tribunales deberán dirimir si el dinero se destina a la causa Vialidad o si se reserva para Hotesur-Los Sauces, lo que definirá el destino final del patrimonio familiar embargado.
Resumen generado con IA

La causa Hotesur-Los Sauces recibió una nueva actualización porque el Banco Galicia, después de un pedido formal, informó que los U$S 5 millones inmovilizados hace 10 años están disponibles en la cuenta de Florencia Kirchner. Ahora se suma un reclamo de embargo por la causa Vialidad por la que Cristina Fernández está cumpliendo una condena de seis años en prisión.

Causa Vialidad: los argumentos de Casación para decomisar los bienes heredados por Máximo y Florencia Kirchner

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La Justicia había hecho reiterados reclamos por la demora en recibir respuesta por el patrimonio de la hija de la expresidenta. El decomiso tiene por objetivo recuperar los $680.000 millones. La Corte Suprema deberá habilitar la finalización de la incautación de un primer grupo de bienes que cubrirá de forma parcial el total que se debe alcanzar.

Los U$S5 millones de Florencia Kirchner y las propiedades bajo la lupa

El decomiso se hará en varios capítulos y el Tribunal Oral Federal 2 deberá definir en las próximas horas cómo avanzará la ejecución. Está bajo análisis también un segundo grupo de bienes. Este incluye los U$S 5 millones de Florencia Kirchner, conformados por 13 inmuebles a nombre de la familia y más de 120 propiedades vinculadas a la sociedad con Lázaro Báez.

La lista fue elaborada por los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola y el monto equivalente de este decomiso complementaría el valor del primero que incluyó: 84 inmuebles vinculados a Lázaro Báez, 19 pertenecientes a los hijos de los expresidentes y uno a nombre de Cristina Fernández.

Cristina Kirchner pidió excluir los bienes de Máximo y Florencia del decomiso en la causa Vialidad

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Hotesur-Los Sauces, la causa iniciada por una denuncia de Margarita Stolbizer en 2014, tiene como principales acusados a Cristina Fernández y a Máximo Kirchner. Florencia Kirchner no forma parte del expediente por haber sido sobreseída. Sin embargo, el origen de los más de U$S 5 millones quedó bajo sospecha. El embargo que ordenó el juez Julián Ercolini en 2016 recayó sobre U$S 4.664.000 encontrados en una caja de seguridad y U$S 1.032.144 y $53.280 encontrados en una caja de ahorros.

Destino de los embargos a la familia Kirchner

En una primera instancia, los bienes incluidos en el primer grupo podrían quedar a disposición de la Corte Suprema. Algunos de los inmuebles podrían ser destinados al funcionamiento del Poder Judicial, si resultaran útiles a tales fines. En caso de no surgir interés, el tribunal consultaría al Consejo de la Magistratura.

Respecto a los dólares de Florencia Kirchner, el Tribunal Oral Federal 5 podría oponerse a la disposición de Vialidad de los fondos. El titular Javier Iguacel había presentado la denuncia que dio inicio a la causa en 2016. Los dólares, en cambio, podrían ser destinados a algún interés relacionado con la causa Hotesur-Los Sauces.

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