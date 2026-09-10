Video: el cruce entre Rodrigo De Paul y Robert Lewandowski en el empate de Inter Miami

El desenlace del empate 1-1 entre Inter Miami y Chicago Fire en el Soldier Field quedó marcado por un momento de efervescencia sobre el césped. A pocos minutos del pitazo final, Rodrigo De Paul y Robert Lewandowski protagonizaron un acalorado cara a cara que reavivó viejos roces de sus etapas en el fútbol europeo y del cruce en el Mundial de Qatar 2022. El altercado se inició a partir de una discusión del atacante polaco con el defensor de las "Garzas" Ian Fray; de inmediato, el volante albiceleste saltó a respaldar a su compañero y lanzó una dura chicana al artillero rival: “¿Quién sos, bobo? Yo gané dos Copa América y una Copa del Mundo. ¿Vos?”. La rápida intervención de ambos planteles evitó que el episodio pasara a mayores y ninguno de los futbolistas fue amonestado.