Video: el cruce entre Rodrigo De Paul y Robert Lewandowski en el empate de Inter Miami

El desenlace del empate 1-1 entre Inter Miami y Chicago Fire en el Soldier Field quedó marcado por un momento de efervescencia sobre el césped. A pocos minutos del pitazo final, Rodrigo De Paul y Robert Lewandowski protagonizaron un acalorado cara a cara que reavivó viejos roces de sus etapas en el fútbol europeo y del cruce en el Mundial de Qatar 2022. El altercado se inició a partir de una discusión del atacante polaco con el defensor de las "Garzas" Ian Fray; de inmediato, el volante albiceleste saltó a respaldar a su compañero y lanzó una dura chicana al artillero rival: “¿Quién sos, bobo? Yo gané dos Copa América y una Copa del Mundo. ¿Vos?”. La rápida intervención de ambos planteles evitó que el episodio pasara a mayores y ninguno de los futbolistas fue amonestado.
“¿QUIÉN SOS, BOBO? YO GANÉ DOS COPA AMÉRICA Y UNA COPA DEL MUNDO, ¿VOS?”.— Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) September 10, 2026
Rodrigo De Paul a Lewandowski. pic.twitter.com/Mjplzjw1fN
En el plano estrictamente deportivo, el trámite había comenzado favorable para los de Chicago, que abrieron el marcador a los ocho minutos de juego a través del propio Lewandowski, quien capitalizó un envío de Andrew Gutman para alcanzar su séptimo grito en la liga estadounidense. La paridad del elenco de Florida llegó en el amanecer del complemento: a los dos minutos del segundo tiempo, Casemiro conectó de cabeza un tiro de esquina ejecutado por Lionel Messi para decretar el 1-1. El astro rosarino contó además con dos intervenciones claras para torcer el resultado, pero chocó ante la resistencia del arquero rival Christopher Brady, erigido en la gran figura de la velada.
Con la igualdad, Inter Miami dejó pasar la oportunidad de recortar distancias con Nashville —que cayó 2-1 ante Toronto en la misma jornada— y se mantiene en la segunda posición de la Conferencia Este con 44 puntos, a nueve unidades de la cima. El elenco rosa atraviesa un presente irregular tras registrar apenas un triunfo en sus últimas seis presentaciones (dos caídas y tres pardas), cosecha que complicó sus opciones de disputar el MLS Supporters’ Shield. Sin embargo, tendrá una revancha inmediata el próximo sábado desde las 20:30 (hora argentina), cuando reciba precisamente a Nashville en el Nu Stadium en un duelo directo por la vanguardia de la tabla.