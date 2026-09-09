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Alerta durante un vuelo de Zelenski: denuncian que su avión estuvo cerca de un dron

El primer ministro noruego, Jonas Gahr Store, afirmó que la aeronave que trasladaba al presidente ucraniano desde Moldavia hacia Oslo “estuvo a punto de ser alcanzada por un dron”

Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania
Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • El primer ministro noruego afirmó que el avión de Volodímir Zelenski casi fue impactado por un dron al despegar de Moldavia rumbo a Oslo, aunque Ucrania minimizó el hecho.
  • Kiev aclaró que se trató de una alerta regional por la incursión de un dron ruso en el espacio aéreo moldavo y rumano, calificando de exagerado el riesgo para el mandatario.
  • El episodio resalta la vulnerabilidad aérea en la región mientras Zelenski gestiona más defensas antiaéreas en Noruega antes de continuar su gira oficial hacia Canadá.
Resumen generado con IA

El avión que transportaba al presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, desde Moldavia hacia Oslo habría estado a punto de ser alcanzado por un dron, según afirmó el primer ministro noruego, Jonas Gahr Store.

“Su vuelo estuvo a punto de ser alcanzado por un dron cuando despegaba de Moldavia. Esa es la realidad en la que vive”, declaró el premier a la televisión pública noruega NRK.

Sin embargo, desde Ucrania minimizaron el episodio. Una fuente de la presidencia ucraniana aseguró que el incidente no revistió gravedad y que no representó un riesgo para Zelenski.

Zelenski llegó a Oslo el martes por la noche, aunque no brindó detalles sobre lo ocurrido durante el vuelo. Una fuente de la presidencia ucraniana matizó posteriormente la versión difundida por Store y explicó que se trató de una alerta registrada en la región.

“Se trató de una alerta en Moldavia, cuando un dron ruso penetró en el espacio aéreo de Moldavia y Rumanía”, señaló.

La fuente consideró además “exagerada” la afirmación de que Zelenski hubiera corrido el menor riesgo durante esa situación.

Tras su llegada a Oslo, el presidente ucraniano mantuvo conversaciones con Store, el ministro de Finanzas, Jens Stoltenberg, y el ministro de Relaciones Exteriores, Espen Barth Eide. Durante esos encuentros abordaron la ayuda militar noruega, incluido el apoyo a la defensa antiaérea, y la asistencia civil.

El viaje de Zelenski

Este miércoles, Zelenski se sumó a los numerosos mandatarios extranjeros que participaron del funeral del rey Harald, quien murió el 28 de agosto a los 89 años.

Después de la ceremonia, el presidente ucraniano abandonó Noruega y se dirigió a Canadá para mantener conversaciones con dirigentes de ese país, según informó Store.

Temas UcraniaVolodímir Zelenski
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