“El acuerdo de paz está listo en un 90%”, afirmó Volodimir Zelenski en su mensaje de fin de año

El presidente ucraniano afirmó que el entendimiento está avanzado, pero remarcó que el tramo final definirá el futuro de Ucrania y de Europa.

Hace 1 Hs

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, aseguró este miércoles que su país se encuentra “a un 10%” de alcanzar un acuerdo de paz con Rusia, aunque advirtió que ese tramo pendiente es el más decisivo y que no aceptará un entendimiento que beneficie a Moscú.

Durante su discurso por fin de año, el mandatario sostuvo que Ucrania busca poner fin al conflicto, pero dejó en claro que no está dispuesta a hacerlo “a cualquier precio”. En ese sentido, subrayó que cualquier acuerdo deberá contemplar garantías de seguridad sólidas que impidan una nueva invasión rusa en el futuro.

“El acuerdo de paz está listo en un 90%, queda un 10%. Y eso es mucho más que solo números”, expresó Zelenski en un mensaje en video difundido a través de su cuenta de Telegram. Y añadió: “Ese es el 10% que determinará el destino de la paz, el destino de Ucrania y Europa”.

En paralelo, Estados Unidos continúa intentando elaborar un acuerdo de paz con aportes tanto de Moscú como de Kiev, aunque hasta el momento no se ha logrado un avance decisivo en uno de los puntos centrales del conflicto: la cuestión territorial.

El presidente ruso, Vladimir Putin, insiste en que el acuerdo incluya el control total de la región oriental del Donbás, una exigencia que genera fuertes resistencias en el gobierno ucraniano. Zelenski advirtió que no cree que Rusia se detenga allí en caso de una retirada ucraniana

“‘Retírense del Donbás y todo habrá terminado’. Así es como suena el engaño cuando se traduce del ruso al ucraniano, al inglés, al alemán, al francés y, de hecho, a cualquier idioma del mundo”, afirmó el presidente, reforzando su desconfianza sobre las intenciones del Kremlin.

