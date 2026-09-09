Alerta por baja presión y posibles cortes de agua: qué zonas de Tucumán se verán afectadas el jueves

La Sociedad Aguas del Tucumán (SAT) informó que mañana, 10 de diciembre, realizará tareas de mantenimiento operativo en el Acueducto El Cadillal. La intervención provocará una disminución en el caudal de ingreso a la Planta Muñecas y podría afectar el suministro de agua potable en distintos sectores de San Miguel de Tucumán, Tafí Viejo y Las Talitas.