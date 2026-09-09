Alerta por baja presión y posibles cortes de agua: qué zonas de Tucumán se verán afectadas el jueves

Resumen para apurados
- La SAT informó que este jueves habrá baja presión o cortes de agua en Tucumán, de 12 a 22 h, por tareas de mantenimiento operativo en el Acueducto El Cadillal.
- Las obras reducirán el caudal en la Planta Muñecas, afectando a sectores de San Miguel de Tucumán, Tafí Viejo y Las Talitas durante diez horas.
- La empresa instó a tomar previsiones y señaló que estos trabajos son necesarios para optimizar y asegurar el funcionamiento del suministro a futuro.
La Sociedad Aguas del Tucumán (SAT) informó que mañana, 10 de diciembre, realizará tareas de mantenimiento operativo en el Acueducto El Cadillal. La intervención provocará una disminución en el caudal de ingreso a la Planta Muñecas y podría afectar el suministro de agua potable en distintos sectores de San Miguel de Tucumán, Tafí Viejo y Las Talitas.
Según comunicó la empresa, los trabajos se llevarán adelante entre las 12 y las 22. Durante ese período, los usuarios de las zonas alcanzadas podrían registrar baja presión o interrupciones temporales del servicio.
En San Miguel de Tucumán, las áreas afectadas serán el Centro, Microcentro, Zona Sur y Zona Noroeste.
En Tafí Viejo, la medida alcanzará a Lomas de Tafí, la Cisterna Los Sauces y el Country Vilago.
Mientras que en Las Talitas, los sectores comprendidos serán Barrio Gráfico II, Las Moritas, Barrio Dakar y Barrio Judicial.
Desde la SAT indicaron que las tareas forman parte del mantenimiento operativo del sistema de abastecimiento y están destinadas a garantizar el funcionamiento del servicio.
Ante la posibilidad de inconvenientes en el suministro durante el horario de los trabajos, se recomienda a los vecinos de las zonas mencionadas tomar las previsiones necesarias.