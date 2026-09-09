Cómo hacer papas fritas de paquete en casa: el secreto para que queden súper crocantes

Comenzá pelando y lavando muy bien las papas para eliminar cualquier resto de tierra y asegurar una superficie limpia. A continuación, procedé a cortarlas en láminas extremadamente finas, procurando mantener un grosor uniforme de entre 1 y 2 milímetros; para este procedimiento es altamente recomendable emplear una mandolina, herramienta que garantiza que todas las rodajas tengan el mismo espesor exacto y se cocinen de forma pareja. Una vez cortadas, introducí las láminas dentro de un recipiente con abundante agua fría y dejalas reposar durante al menos 15 minutos.