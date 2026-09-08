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El trend de las fotos ochentosas que es furor en redes: cómo hacerlo con IA

A través de un simple prompt, los usuarios de Instagram y TikTok transforman sus retratos actuales en postales ochentosas con peinados voluminosos, camperas de jean y estética de estudio.

El trend de las fotos ochentosas que es furor en redes: cómo hacerlo con IA
Fuente: Minuto Uno
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Usuarios de TikTok e Instagram viralizan un trend donde transforman fotos actuales en retratos ochentosos con inteligencia artificial para revivir la estética retro.
  • Mediante prompts en herramientas como ChatGPT o Gemini, la IA rediseña ropa, peinados e iluminación de estudio, superando a los filtros tradicionales.
  • El fenómeno consolida el uso masivo y creativo de la IA generativa, facilitando una conexión nostálgica intergeneracional a través de imágenes digitales.
Resumen generado con IA

Una imagen digital tiene la capacidad de convertirse en cuestión de segundos en una que podría ser extraída de un álbum familiar en la era analógica. Aquellos donde se pueden ver peinados con volumen, tendencias de otras epocas, otra indumentaria, colores intensos, luces de estudio y la estética propia de los años 80 inundan hoy las redes sociales como parte de una corriente innovadora desarrollada mediante inteligencia artificial.

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Este fenómeno dio sus primeros pasos en plataformas como Instagram y TikTok, donde experimentó una rápida expansión. En poco tiempo, la propuesta superó su condición inicial de curiosidad visual para transformarse en una búsqueda activa entre los usuarios, quienes buscan la forma de aplicar esta particular transformación a sus propios contenidos.

De qué se trata la tendencia de las fotos ochentosas

El encanto de este desafío radica en una premisa directa: tomar un retrato reciente y solicitar a una plataforma de inteligencia artificial su conversión a la estética de los años 80. A diferencia de un filtro de color convencional, estas tecnologías reconstruyen la escena modificando vestimenta, peinado, maquillaje e iluminación. La integración de camperas de jean, hombreras, peinados con volumen y acabados de estudio fotográfico permite obtener una versión adecuada a dicha década, pero preservando los rasgos fundamentales de la persona.

Diversos medios de comunicación han dado seguimiento a esta tendencia en días recientes. Publicaciones como El Financiero difundieron instructivos para recrear el aspecto de la época, en tanto que Milenio compartió indicaciones específicas de texto (prompts) para guiar a los sistemas en la transformación. El atractivo transversal permite a los jóvenes proyectar cómo se habrían visto en aquellos años y a quienes los vivieron recrear un retrato del pasado, funcionando como un recurso visual para viajar en el tiempo.

Una propuesta de Promt que se puede usar para hacer el trend viral

Para realizar la foto se puede ingresar al modo de generar imagenes de ChatGPT o Gemini y escribir:

"“Transformá esta fotografía en un retrato auténtico inspirado en los años 80. Conservá exactamente los rasgos faciales, la identidad y las características naturales de la persona de la foto. Cambiá únicamente el estilo y la ambientación: vestimenta típica de los años 80, peinado con volumen, maquillaje característico de la época y una estética de fotografía de estudio de esa década. Usá iluminación de retrato, colores ligeramente cálidos, textura de película analógica, grano fotográfico sutil y una composición propia de una sesión de fotos de los años 80. La imagen debe parecer una fotografía real tomada en esa época, no una recreación digital moderna. Evitá elementos actuales, ropa contemporánea, teléfonos celulares, tecnología moderna o efectos artificiales. Mantené un aspecto natural, realista y fotográfico.”

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