La erupción del volcán Anak Krakatoa: la ceniza que puede paralizar los motores de los aviones

En 1883, el volcán Krakatoa se autodestruyó, dando origen a su volcán “hijo”, el Anak Krakatoa. Ambos comparten la misma caldera submarina que dejó la explosión del Krakatoa original y, por lo tanto, la misma fuente de magma. El nacimiento del segundo volcán se dio recién en 1927, cuando emergió una nueva isla entre las aguas del océano. Se estima que el Anak Krakatoa aumenta cinco metros por año debido a las constantes erupciones.