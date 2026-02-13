Los 12 volcanes más peligrosos del mundo, según National Geographic

Los volcanes se dividen en tres categorías según la actividad que presentan. Los extintos son los que perdieron toda actividad y no se espera que puedan recuperarse. Los inactivos son los que, aunque no presentan actividad en un tiempo extenso, todavía tienen posibilidades de reactivación. Por último, los volcanes activos son los que presentan movimientos de forma periódica y, por tanto, son los que se consideran de mayor riesgo.