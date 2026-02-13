Secciones
Los 12 volcanes más peligrosos del mundo, según National Geographic

La falta de previsión y la instalación de ciudades alrededor de volcanes representa uno de los principales peligros ante explosiones.

Monte Nyiragongo. Monte Nyiragongo. Foto: istock
Por Milagro Corbalán Hace 1 Hs

La erupción del Monte Vesubio, que sepultó Pompeya y parte de Herculano en el año 79, hizo crecer el temor y respeto por las explosiones. Es que la acumulación de gases y sedimentos en el interior de un volcán puede representar un alto riesgo, sobre todo en las zonas de mayor densidad poblacional. La revista National Geographic hizo un repaso por los que hoy son considerados más peligrosos en el mundo.

El volcán más peligroso de Argentina sigue activo: dónde queda y por qué todavía se puede visitar

El volcán más peligroso de Argentina sigue activo: dónde queda y por qué todavía se puede visitar

Los volcanes se dividen en tres categorías según la actividad que presentan. Los extintos son los que perdieron toda actividad y no se espera que puedan recuperarse. Los inactivos son los que, aunque no presentan actividad en un tiempo extenso, todavía tienen posibilidades de reactivación. Por último, los volcanes activos son los que presentan movimientos de forma periódica y, por tanto, son los que se consideran de mayor riesgo.

Aunque el sitio estima que hay más de 1350 volcanes activos en todo el mundo, hay un reducido grupo al que los vulcanólogos, especialistas en estudiarlos, prestan especial atención. El factor humano y su proximidad a los volcanes representa un factor decisivo al indicar la peligrosidad que pueden tener. En general, hay un consenso que señala 12 volcanes como los más peligrosos del mundo.

Los volcanes más peligrosos del mundo, según National Geographic

Volcán Taal

Ubicado en Filipinas, es uno de los más vigilados del mundo, pues está rodeado por una población de 24.8 millones de personas. En los últimos dos siglos, tuvo cuatro erupciones de magnitud 4 (de 8 posibles) en el índice de explosividad volcánica.

Campo Volcánico de Michoacán-Guanajuato

Se encuentra en México y hay 6 millones de habitantes a solo cinco kilómetros del campo volcánico. Contiene más de 1.400 respiraderos por donde pueden expulsar gases, magma y material piroclástico. Su última erupción, en 1952, produjo una columna de cenizas de 2.800 metros sobre el nivel del mar.

Volcá Michoacán-Guanajuato Volcá Michoacán-Guanajuato Foto: istock

Volcán Santa María

Está ubicado en la ciudad de Quetzaltenango en Guatemala y los habitantes de la zona desconocían que se encontraban a los pies de un volcán, hasta que en 1902 se produjo una abrupta explosión.

Volcán Santiaguito

También ubicado en Guatemala, en las inmediaciones del volcán Santa María, se originó como un cráter de este. En el siglo XX, una de las laderas de la montaña se deslizó y cerca de 6.000 personas murieron en la erupción. Tiene erupciones de forma permanente.

Monte Merapi

Su última erupción se dio en 2024 y afectó a 24 millones de personas de la ciudad de Yogyakarta, capital de Indonesia. Es el volcán más joven de la zona y su principal amenaza son los flujos piroclásticos que pueden alcanzar kilómetros de distancia.

Monte Merapi. Monte Merapi. Foto: istock.

Monte Nyiragongo

Se encuentra en Virunga, en la República Democrática del Congo, y su principal peligro es el lago de lava que reposa sobre su cráter. En 1977, coladas de lava fluida se elevaron y derramaron por las laderas del volcán de más de 3.400 metros de altitud. Su última erupción fue en 2021 y se lo considera capaz de eliminar la ciudad de Goma.

Volcán Krakatoa

Su última erupción fue en febrero de 2022. Está ubicado en Indonesia, entre las islas de Java y Sumatra. Registra más de 36.000 muertes producidas, la mayoría a consecuencia de tsunamis desencadenados por explosiones intensas. Su estallido de 1883 se escuchó en lugares tan lejanos como Nueva Zelanda y el oeste de Australia.

Monte Agung

Ubicado también en Indonesia, en la isla de Bali, está rodeado por casi 4 millones de personas. Su última gran erupción se dio en 1963 y tuvo una duración de 11 meses que se cobró casi 1.000 vidas.

Monte Vesubio

Desde que entró en actividad en el año 79 se transformó en una amenaza latente. Su última erupción fue en 1944 y se considera que una de la magnitud de la que sepultó Pompeya, hoy podría producir la muerte de hasta 6 millones de personas.

Volcán Kilauea

Se encuentra en la Isla Grande de Hawái y mantuvo una actividad volcánica constante entre 2008 y 2018, año en que su actividad se desplazó, produciendo la destrucción de varios pueblos de la zona.

Volcán Popocatépetl

Su última erupción se dio en mayo de 2023, por lo que sigue siendo considerado un volcán activo. Está en México y tiene glaciares perennes cerca del cráter, lo que supone un peligro extra por la combinación de las temperaturas que puede producir. En caso de explosión, la lava podría ser expulsada tanto por su cráter como por las múltiples fisuras que tiene a su alrededor.

La Caldera Aira. La Caldera Aira. Foto: istock

La Caldera Aira

Se encuentra en Japón y alimenta diversos volcanes; entre ellos, el Sakurajima, uno de los más activos de la zona. A 100 kilómetros a la redonda de la caldera residen 2.6 millones de personas.

La Caldera de Yellowstone

Se trata de un supervolcán ubicado en Estados Unidos y muchos especialistas coinciden en considerarlo el más peligroso del mundo. Su poder es tal que, se estima, una explosión podría eliminar montañas y producir cambios climáticos importantes en el planeta. No se sabe cuándo volverá a entrar en erupción. La última se registró hace 640.000 años.

