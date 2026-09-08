El nuevo Código urbanístico de San Miguel de Tucumán estaría redactado en octubre

En tanto, el asesor municipal Luis Lobo Chaklian, participante activo del comité, brindó más detalles acerca de lo que se prevé para el nuevo texto. “Las expectativas son muy altas, sobre todo por esta tarea en conjunto llevada adelante con concejales, funcionarios municipales y tantos actores que participaron. Estamos pensando una ciudad con el eje puesto en el ciudadano, en el ser humano. Estamos ahora trabajando en el borrador de las conclusiones de la etapa de audiencias públicas, lo que nos irá dando un modelo de la ciudad deseada que tendremos en los próximos 30 años”, resaltó.