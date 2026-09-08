El nuevo Código urbanístico de San Miguel de Tucumán estaría redactado en octubre

San Miguel de Tucumán tendría un nuevo Código de Planeamiento Urbano (CPU) a fin de año. Tras las audiencias públicas, la comisión especial avanza en la redacción de las conclusiones que anteceden al proyecto final y que además encaminarán el debate en el recinto. El dictamen estaría listo para finales de octubre.
Ayer el comité presidido por el concejal Facundo Vargas Aignasse (Peronismo de la Capital) se reunió para analizar los ejes de las audiencias públicas que se desarrollaron desde marzo a la fecha. En 10 encuentros, expertos de distintas áreas plantearon recomendaciones y aportes que servirán al grupo para el armado de la próxima norma urbanística del municipio.
Expectativas
Las expectativas que maneja el equipo conformado por ediles y representantes del Ejecutivo municipal es terminar las conclusiones a fines de este mes. Luego, abocarse a la redacción del anteproyecto que será girado a la comisión permanente de Planeamiento, Desarrollo Urbano e Innovación Tecnológica del cuerpo para que emita un dictamen. Esto -explicaron voces del comité- podría darse a fines de octubre. De esta manera, se espera que el proyecto final sea debatido entre los 18 concejales de San Miguel de Tucumán a fin de año.
Balance positivo
Tras la reunión de la comisión especial, Vargas Aignasse anunció el inicio de la segunda etapa en el proceso de reforma del CPU y agradeció la participación de las asociaciones que disertaron. “El balance es absolutamente positivo. Pasaron más de 100 instituciones por este Concejo para dar su mirada sobre la ciudad que queremos; sobre todo, los aportes en movilidad urbana y medio ambiente serán centrales en el nuevo Código”, manifestó.
En tanto, el asesor municipal Luis Lobo Chaklian, participante activo del comité, brindó más detalles acerca de lo que se prevé para el nuevo texto. “Las expectativas son muy altas, sobre todo por esta tarea en conjunto llevada adelante con concejales, funcionarios municipales y tantos actores que participaron. Estamos pensando una ciudad con el eje puesto en el ciudadano, en el ser humano. Estamos ahora trabajando en el borrador de las conclusiones de la etapa de audiencias públicas, lo que nos irá dando un modelo de la ciudad deseada que tendremos en los próximos 30 años”, resaltó.
15 capítulos
El ex secretario de Obras Públicas del municipio consignó que el Código vigente, sancionado en 1998, consta de nueve capítulos y que en el nuevo se estima alcanzar unos 15, incorporando Movilidad Urbana, Medio Ambiente y Gestión y Gobernanza.
La comisión especial para el Estudio, Evaluación y Reforma del Actual Código de Planeamiento Urbano fue convocada por el presidente del cuerpo, Fernando Juri, y está conformada por los concejales Vargas Aignasse (presidente), Gonzalo Carrillo Leito, Emiliano Vargas Aignasse, Gustavo Cobos, Ramiro Ortega, Carlos Ale, Federico Romano Norri, Leandro Argañaraz, Gastón Gómez, Cristian Abel y los funcionarios municipales Lobo Chaklian, María Guadalupe Rearte, Marcelo Daniel Beccari y Mónica Gladys Alicia Ailan.
Parque Lineal en el pasaje Celedonio Gutiérrez
El Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán sancionó una ordenanza que crea el Parque Lineal Celedonio Gutiérrez, propuesta que busca recuperar y embellecer el entorno del paso al nivel ferroviario paralelo al pasaje, entre Gobernador del Campo y Francia.
La iniciativa fue presentada por el concejal Facundo Vargas Aignasse (Peronismo de la Capital) y acompañada por Ernesto Nagle, Ana María González, Gastón Gómez, Federico Romano Norri y José María Franco. En el recinto, el jueves pasado, el proyecto se aprobó por unanimidad.
En detalle, el escrito dispone la intervención urbanística integral de calle Celedonio Gutiérrez, en el tramo comprendido entre Avenida Gobernador del Campo y calle Francia, incluyendo los espacios públicos, terrenos ferroviarios y sectores colindantes que resulten necesarios para la ejecución del proyecto, con el objeto de recuperar, sanear, ordenar y poner en valor dicho corredor urbano. El Parque Lineal Urbano, entonces, busca construir un corredor verde, recreativo, ambiental y de movilidad sustentable integrado al sistema de espacios públicos de la ciudad de San Miguel de Tucumán. El análisis de la situación dominial estará a cargo de la Municipalidad.
Metrobus en el Gran Tucumán
El radical Romano Norri presentó un proyecto para crearlo
El legislador radical Agustín Romano Norri presentó un proyecto para crear un metrobus en el Gran San Miguel de Tucumán con los fondos de los subsidios al transporte.
“¿Cuánto tiempo perdés esperando el colectivo? Esperando que llegue, esperando que avance, esperando que llegue a la facultad o a tu trabajo”, señaló.
Romano Norri cuestionó el destino de los “más de 84 millones de dólares invertidos en transporte durante los últimos cinco años” y planteó reconvertir ese dinero en obras de infraestructura vial que conecten la Capital con los municipios vecinos.
La plataforma política del legislador apunta a reorientar progresivamente el gasto público hacia obras duraderas para los próximos 30 años. Según las estimaciones vertidas en su propuesta, la suma invertida hasta la fecha permitiría financiar la construcción de entre 24 y 42 kilómetros de carriles exclusivos.
“Ciudades que hoy funcionan prácticamente como una sola, pero que las seguimos recorriendo con un sistema de transporte que nos hace perder tiempo todos los días”, argumentó. Y agregó: “la plata ya existe, la estamos pagando. La pregunta es qué hacemos con esa plata. Una provincia conectada con transporte más rápido, más ordenado y más previsible es posible”.