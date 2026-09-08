El parque Guillermina luce nuevos árboles

Cuidado posterior

Al respecto, las autoridades remarcaron que el cuidado posterior es fundamental para garantizar el crecimiento de los ejemplares. hizo un llamado a los vecinos para que colaboren con la conservación de los ejemplares incorporados al arbolado público. “Cada árbol que plantamos es sumamente importante que lo cuidemos, que lo reguemos y que, si vemos que alguien está vandalizando un árbol, lo cuidemos”, pidió Migliavacca.