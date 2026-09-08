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El parque Guillermina luce nuevos árboles

Un plan de miles de árboles en la ciudad.

El parque Guillermina luce nuevos árboles
Hace 6 Hs

El parque Guillermina sumó ayer 210 nuevos árboles de especies nativas, en una jornada de forestación realizada por el Municipio de San Miguel de Tucumán en el marco del Día Internacional del Aire Limpio por un cielo azul, que se conmemora cada 7 de septiembre.

La actividad contó con la participación de estudiantes de distintos establecimientos educativos, docentes y voluntarios. Entre las especies incorporadas se encuentran lapachos rosados, tipas blancas y jacarandás, seleccionados de acuerdo con las características del espacio y las condiciones necesarias para su crecimiento.

¿Cuándo volverá a brillar el Parque Guillermina?

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Con los nuevos ejemplares, el parque pasó de contar con unos 1.947 árboles a alrededor de 2.157, según informó el municipio, que agradeció a Miguel Reginato, quien donó 1.000 árboles de varios años de crecimiento, y se destacó el acompañamiento de representantes de la Facultad de Ciencias Naturales.

“Plantar un árbol es mucho más que sumar verde; es pensar en la ciudad que queremos para las próximas generaciones”, destacó desde lugar, la intendenta Rossana Chahla, quien encabezó la actividad.

Un hombre fue asesinado de un disparo en la zona del Parque Guillermina

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Durante la jornada, los estudiantes participaron además de actividades para reconocer especies autóctonas y conocer los beneficios del arbolado urbano, como la generación de sombra, la absorción de dióxido de carbono y la retención de agua durante las lluvias.

“Esto es lo que nosotros queremos: que los chicos aprendan. Les enseñamos cómo distinguir un lapacho amarillo de un lapacho rosado. Esto es educación, es compromiso, es sustentabilidad y tiene que ver con el cuidado de nuestro medio ambiente”, sostuvo.

El sacerdote agredido cerca del parque Guillermina rompió el silencio: "Fue un intento de robo”

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La propuesta también busca que los estudiantes se involucren en el cuidado de los árboles, por lo que cada ejemplar plantado durante la jornada quedó identificado con el nombre de los alumnos que participaron de la actividad.

La forestación forma parte de un programa municipal que, según datos oficiales, ya permitió plantar 8.310 ejemplares en distintos sectores de San Miguel de Tucumán. El objetivo es alcanzar los 10.000 árboles plantados hasta fines de 2026.

“Estamos plantando más del 10% de la cantidad de árboles que tiene este parque, que tiene más de 1.900 árboles, así que estos números son sumamente importantes”, detalló la secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Julieta Migliavacca.

Cuidado posterior

Al respecto, las autoridades remarcaron que el cuidado posterior es fundamental para garantizar el crecimiento de los ejemplares. hizo un llamado a los vecinos para que colaboren con la conservación de los ejemplares incorporados al arbolado público. “Cada árbol que plantamos es sumamente importante que lo cuidemos, que lo reguemos y que, si vemos que alguien está vandalizando un árbol, lo cuidemos”, pidió Migliavacca.

La inseguridad en el Parque Guillermina

“La decisión de esta gestión es incrementar la cantidad de árboles en la ciudad de San Miguel de Tucumán y por eso invitamos a los vecinos a que nos acompañen”, afirmó por su parte, el director de Arbolado, Guillermo Olivera.

Y sugirió: “¿Cómo nos pueden acompañar? Regando el árbol cuando vean que le falta agua, avisándonos si le falta el tutor para que pueda crecer derecho ese ejemplar”, completó Olivera.

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