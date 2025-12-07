Un hombre fue asesinado de un disparo en la zona del Parque Guillermina

Un hombre de 26 años fue asesinado durante la madrugada de este domingo en el barrio 2 de Septiembre, al sudoeste de la capital tucumana, en un nuevo episodio de violencia en las calles tucumanas. La víctima, identificada como Juan Horacio Fresneda, murió tras recibir un disparo en el pecho en medio de un enfrentamiento entre dos grupos de vecinos.
El ataque ocurrió alrededor de la 1.30, en la intersección de las calles La Pampa y Alfredo Guzmán, en las inmediaciones del Parque Guillermina. Según los primeros indicios, Fresneda participaba de una discusión que se desató cuando un grupo intentó defender a un hombre acusado por otros de haber provocado daños en un vehículo estacionado. En medio del cruce verbal y físico, se escuchó una detonación que impactó directamente en la víctima.
Fresneda fue trasladado de urgencia a un CAPS de la zona, pero perdió la vida poco después debido a la gravedad de la herida. La investigación quedó en manos del fiscal Pedro Gallo, de la Unidad Fiscal Especializada en Homicidios I, quien ordenó la intervención del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales para realizar las pericias correspondientes en la escena.
Hasta el momento no hay detenidos y continúa la recolección de testimonios y pruebas para determinar quién efectuó el disparo y esclarecer cómo se desarrolló el violento episodio.