Un hombre fue asesinado de un disparo en la zona del Parque Guillermina

El ataque ocurrió alrededor de la 1.30, en la intersección de las calles La Pampa y Alfredo Guzmán, en las inmediaciones del Parque Guillermina. Según los primeros indicios, Fresneda participaba de una discusión que se desató cuando un grupo intentó defender a un hombre acusado por otros de haber provocado daños en un vehículo estacionado. En medio del cruce verbal y físico, se escuchó una detonación que impactó directamente en la víctima.