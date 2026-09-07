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El insólito cruce de un árbitro con un ex Boca: “Tengo más años que vos en el fútbol”

Andrés Franzoia, surgido de las inferiores del “Xeneize” y actual entrenador de Paraná FC, protagonizó una fuerte discusión con Ignacio Pastor durante un partido del Torneo Regional Federal Amateur. El juez terminó amonestándolo.

El insólito cruce de un árbitro con un ex Boca: “Tengo más años que vos en el fútbol”
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • El DT Andrés Franzoia fue amonestado por el árbitro Ignacio Pastor tras discutir un fallo en el empate entre Paraná FC y Atlético Baradero por el Torneo Regional.
  • Pastor lo increpó diciéndole que tenía más años en el fútbol que él. Franzoia, exdelantero de Boca Juniors y varios clubes de Primera, debutó como DT en este certamen.
  • La llamativa disputa se viralizó rápidamente en redes sociales, marcando un arranque atípico y mediático para la nueva etapa profesional del exdelantero en el ascenso.
Resumen generado con IA

Una llamativa discusión entre un árbitro y Andrés Franzoia, exfutbolista de Boca y actual entrenador de Paraná FC, se convirtió en una de las imágenes más particulares de la segunda fecha de la Zona 4 de la Región Bonaerense Pampeana Norte del Torneo Regional Federal Amateur.

El episodio ocurrió durante el empate 0-0 entre Paraná FC y Atlético Baradero. En medio del encuentro, Franzoia comenzó a discutir una decisión y terminó cara a cara con el árbitro Ignacio Pastor.

Lejos de limitarse a una advertencia, el juez sorprendió al entrenador con una pregunta: “¿Cuántos años tenés en el fútbol?”.

El intercambio no terminó ahí. “¿Sabés qué? Yo tengo más que vos. Andá para allá, boludo”, lanzó Pastor antes de ordenarle que regresara hacia su sector.

Después del tenso cruce, el árbitro decidió mostrarle la tarjeta amarilla al entrenador.

De jugar en Boca a comenzar su carrera como DT

La escena llamó todavía más la atención por la extensa trayectoria que Franzoia acumuló como futbolista profesional.

Actualmente tiene 40 años y surgió de las inferiores de Boca, donde realizó su debut en Primera en 2005 durante el ciclo de Jorge “Chino” Benítez.

Su carrera posteriormente lo llevó por diferentes equipos del fútbol argentino. Jugó en Huracán, Rosario Central, Olimpo, Arsenal de Sarandí, Unión de Santa Fe, Argentinos Juniors y Sarmiento de Junín, entre otros clubes.

Franzoia terminó retirándose en 2019 mientras defendía la camiseta de Defensores Unidos de Zárate. Una artrosis en el tobillo terminó condicionando su continuidad y lo llevó a priorizar su salud.

“Decidí priorizar mi vida cotidiana y no jugar más al fútbol”, explicó entonces sobre una decisión que puso punto final a su etapa dentro de la cancha.

En 2026 comenzó una nueva historia desde el otro lado de la línea de cal. Paraná FC le abrió las puertas para iniciar su carrera como entrenador en el Regional Federal Amateur.

Ahora, en uno de sus primeros pasos como director técnico, el ex Boca quedó como protagonista de un cruce poco habitual: una discusión en la que el árbitro decidió disputarle hasta quién llevaba más años dentro del fútbol.

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