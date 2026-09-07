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Mbappé se postuló para ganar el Balón de Oro: “Este año puede ser bueno para mí”

El delantero del Real Madrid habló antes del debut frente al Inter por la Champions League y se mostró confiado de cara a la ceremonia del 26 de octubre. Además, fue contundente cuando le preguntaron si se considera el mejor jugador del mundo.

Mbappé se candidateó para ganar el Balón de Oro.
Mbappé se candidateó para ganar el Balón de Oro.
Hace 29 Min

Resumen para apurados

  • En conferencia previa a la Champions, Kylian Mbappé se postuló para ganar el Balón de Oro debido a sus destacadas actuaciones recientes y su nivel en el Mundial.
  • El delantero francés afirmó que vestir la camiseta del Real Madrid potencia su visibilidad, aunque prioriza conseguir títulos colectivos antes que distinciones personales.
  • El desenlace del galardón será el 26 de octubre en París, donde Mbappé buscará consolidarse en la élite mundial y coronar su desembarco en el club español.
Resumen generado con IA

Kylian Mbappé no esquivó el tema. A poco más de un mes de la ceremonia del Balón de Oro, el delantero del Real Madrid reconoció que se considera uno de los grandes candidatos a quedarse con el premio y aseguró que sus actuaciones recientes le permiten ilusionarse.

“Claro que yo pienso que este año puede ser bueno para mí para ganar el Balón de Oro”, expresó el francés durante la conferencia de prensa previa al debut del Real Madrid frente al Inter por la Champions League.

Mbappé fundamentó su candidatura principalmente en lo realizado durante los últimos meses. “Claro que he hecho mucha historia en la competición más importante del deporte, en el Mundial. Tengo la sensación de que es un buen año para eso”, sostuvo.

De todas maneras, el delantero reconoció que la decisión no está en sus manos y que dependerá de los periodistas encargados de la votación.

La expectativa alrededor de su candidatura, según contó, también lo acompaña fuera de las canchas. “La gente me habla del Balón de Oro por la calle. Muchos hablan de mí como posible Balón de Oro”, reveló.

Para Mbappé, vestir la camiseta del Real Madrid potencia inevitablemente esa exposición. “Cuando juegas para el Real Madrid, que es el mejor club del mundo, de manera natural la gente te asocia a este tipo de premios”, explicó.

“¿El mejor del mundo? Yo siempre”

Uno de los momentos más llamativos de la conferencia llegó cuando le preguntaron si actualmente se considera el mejor futbolista del mundo. “¡Yo siempre!”, respondió inmediatamente.

Luego relativizó la afirmación y reconoció que se trata de una valoración subjetiva y que otros pueden elegir a diferentes futbolistas. Sin embargo, dejó en evidencia la confianza con la que afronta esta etapa de su carrera.

Mientras el Balón de Oro aparece cada vez con mayor frecuencia alrededor de su figura, Mbappé aseguró que existe un objetivo que coloca por encima de cualquier reconocimiento individual: ganar con el Real Madrid. “Prefiero ganar títulos”, sentenció.

Por eso, el regreso de la Champions ocupa ahora el centro de su atención. “Estamos muy felices de volver a jugar un partido de Champions”, señaló antes del encuentro contra Inter.

La carrera por el Balón de Oro tendrá su desenlace el 26 de octubre en París. Mbappé sabe que está entre los nombres que protagonizan la discusión y, esta vez, no intentó esconder sus aspiraciones: considera que puede ser su año.

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