Es argentino, tiene 15 años y consiguió su primera norma de Gran Maestro de ajedrez

Resumen para apurados
- El ajedrecista argentino Ilan Schnaider, de 15 años, logró su primera norma de Gran Maestro al finalizar segundo en el torneo Scherer Masters disputado en Joaçaba, Brasil.
- Sumó 7 puntos sobre 9 con una performance de 2603 Elo y es el tercer argentino más joven de la historia en alcanzar este hito, detrás de Faustino Oro y Anton Kovalyov.
- Este logro acerca al joven maestro al título máximo de la FIDE, consolidándolo como una de las mayores promesas y realidades de la nueva generación del ajedrez nacional.
El ajedrez argentino sumó una nueva aparición para seguir de cerca. Ilan Schnaider, con apenas 15 años, 6 meses y 29 días, consiguió la primera norma de Gran Maestro de su carrera después de completar una destacada actuación en el Scherer Masters 2026, disputado en Joacaba, Brasil.
El porteño terminó segundo con siete puntos sobre nueve posibles y quedó solamente por detrás del experimentado Gran Maestro brasileño Rafael Leitao, quien obtuvo la misma cantidad de unidades pero se consagró campeón gracias a los criterios de desempate.
Schnaider construyó su actuación con seis victorias, dos tablas y apenas una derrota. Su comienzo fue prácticamente perfecto: ganó seis de sus primeras siete partidas y se mantuvo durante buena parte del certamen en la pelea por el primer puesto.
La definición llegó en la novena y última ronda. El argentino necesitaba completar el rendimiento exigido para obtener la norma y enfrentó al Maestro Internacional Diego Di Berardino. Las tablas fueron suficientes para cerrar el torneo con una performance de 2603 Elo y alcanzar así uno de los requisitos necesarios para convertirse en Gran Maestro.
Leitao, por su parte, ganó su última partida, también llegó a los siete puntos y terminó quedándose con el título por desempate.
Uno de los argentinos más jóvenes en conseguirlo
El resultado adquiere otra dimensión por la edad de Schnaider. Con 15 años, 6 meses y 29 días, se convirtió en el tercer ajedrecista más joven de la historia argentina en conseguir una norma de Gran Maestro.
Solamente Faustino Oro y Anton Kovalyov, que actualmente representa a Canadá, alcanzaron ese objetivo a una edad menor, lo que ubica a Schnaider dentro de un grupo muy reducido del ajedrez nacional.
La norma representa un paso importante, aunque todavía no significa la obtención definitiva del título de Gran Maestro. Para conseguirlo deberá completar los requisitos establecidos por la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE), entre ellos sumar las normas necesarias y alcanzar el Elo requerido.
Después de completar el torneo en Brasil, Schnaider celebró el logro a través de sus redes sociales y destacó el trabajo cotidiano y el acompañamiento de quienes forman parte de su carrera.
Con apenas 15 años, el argentino dio así uno de los pasos más importantes de su todavía corta trayectoria y quedó más cerca de alcanzar el máximo título que otorga la FIDE.