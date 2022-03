Avances en el caso Aramburu

Las investigaciones sobre el asesinato de Federico Martín Aramburu avanzaron con celeridad. Por la muerte del ex Puma quedaron detenidos una mujer de 24 años y un hombre de 27. Según cita La Nación, se trata de Lison R. y Loik Le Priol. La mujer está detenida y procesada; mientras que el martes por la noche, Le Priol fue arrestado en Hungría cuando pretendía llegar a Ucrania para incorporarse a la lucha contra la invasión de Rusia.

Al mismo tiempo, los testimonios y relatos que siguen recolectando los investigadores brindan más precisiones sobre lo que sucedió en la madrugada del sábado en el distrito VI de París. En el bar Le Mabillon Aramburu, acompañado por su socio neozelandés Shaun Hegarty, ingresaron a comer, cerca de las 6 se retiraron. Allí, ambos presenciaron un altercado en el que agredieron verbalmente a un extranjero cuando se acercó a pedir un cigarrillo en un grupo. Los insultos habrían sido de carácter racista, según trascendió.

El ex Puma medió, pero terminó enfrentándose con tres individuos que lo amenazaron. Los servicios de seguridad intervinieron poniendo calma en la discusión en la que uno de los agresores exhibió un arma. Fuera del lugar, se pelearon a puñetazos y otra vez fueron separados. Aramburu y Hegarty se detuvieron en el hotel Welcome, que se encuentra de paso al que estaban alojados para atender sus heridas.

Cuando salieron, apareció una camioneta 4x4 con tres personas en el interior. Lo conducía la mujer, Lison R., vinculada sentimentalmente a Le Priol, principal sospechoso del asesinato. Según ella, le afirmó al juez “haber actuado por amor”. Una primera tanda de disparos, sigue citando La Nación, fue dirigida hacia el argentino y el neozelandés, pero no hubo impactos en ellos. Posteriormente un hombre salió del auto, apuntó contra Aramburu, tirando numerosos balazos dirigidos a las piernas y el bajo vientre causando las heridas mortales. “Llamá a la policía. Me voy a morir…”, le dijo el ex rugbista a Hegarty. Cuando los servicios de urgencia llegaron a los pocos minutos, no consiguieron reanimarlo.

En tanto, el tercer sospechoso del crimen del medallista de bronce en el Mundial de rugby 2007 también fue capturado. Fue identificado como Romain B., según publicó Infobae, y su captura se hizo en Nantes, en el departamento francés de Sarthe (al oeste del país). Los dos hombres, de perfil de extrema derecha, eran activistas del Frente Nacional de la Juventud y la GUD (Grupo de Defensa de la Unión). Ambos debían comparecer ante los tribunales en junio por otra causa en la que están procesados por violencia agravada.