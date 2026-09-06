La Fiscalía pidió 14 años de prisión para el acusado por el crimen en una finca de limones de Yerba Buena

Resumen para apurados
- La Fiscalía pidió 14 años de prisión para Josué Masnaghetti por apuñalar fatalmente a Manuel Acosta tras una discusión por drogas y dinero en Yerba Buena, Tucumán.
- Tras pelear a golpes, el imputado volvió armado con un cuchillo y atacó a la víctima. Masnaghetti tenía antecedentes penales y había salido de prisión meses antes.
- El tribunal dará a conocer este lunes las palabras finales y el veredicto definitivo, resolviendo si Masnaghetti es condenado por homicidio sin legítima defensa.
La Fiscalía solicitó una pena de 14 años de prisión para Josué Leandro Emilio Masnaghetti, alias “Mapache”, acusado por el crimen de Manuel Adrián Acosta, ocurrido el 18 de octubre de 2025 en una finca de limones ubicada a la altura del barrio 103 Viviendas, en Villa Carmela, Yerba Buena.
Durante su alegato de cierre, el auxiliar de fiscal Alejandro Andole, acompañado por el instructor Julián Marteau, sostuvo ante el tribunal unipersonal que el acusado atacó a la víctima con un cuchillo y que las pruebas incorporadas durante el debate descartan que haya actuado en defensa propia.
“Hubo una tremenda violencia desplegada por Masnaghetti conforme a las múltiples puñaladas que le asestó a la víctima”, afirmó Andole. El representante del Ministerio Fiscal también señaló que Acosta permaneció en riesgo de muerte desde el momento de la primera herida hasta su fallecimiento.
Uno de los puntos planteados por la Fiscalía estuvo relacionado con el arma utilizada en el ataque. “Masnaghetti siempre tuvo el cuchillo, nunca hubo una punta por parte de la víctima. Hubo heridas defensivas ante el ataque artero”, sostuvo el auxiliar de fiscal, al referirse a los resultados de las pericias realizadas sobre las prendas secuestradas.
La Fiscalía también cuestionó la conducta posterior del acusado. “¿Por qué huyó si solo se defendía? ¿Por qué no se quedó hasta que llegó la ambulancia?”, planteó Andole durante el alegato.
Las heridas que sufrió la víctima
Según la acusación expuesta durante el juicio, el sábado 18 de octubre de 2025, alrededor de las 16, Masnaghetti y Acosta se encontraban reunidos en el interior de una finca de limones. Allí se produjo una discusión vinculada al consumo de sustancias y dinero que derivó en una pelea a golpes de puño, durante la cual Acosta golpeó al acusado.
Tras ese primer enfrentamiento, Masnaghetti se retiró del lugar. Aproximadamente 10 minutos después, según la Fiscalía, regresó con un cuchillo y atacó a Acosta con intenciones de causarle la muerte.
Una de las puñaladas ingresó por el frente del hemitórax derecho, a la altura del séptimo espacio intercostal, y le provocó un hemoneumotórax. Otra ingresó por la cara posterior del muslo izquierdo, atravesó el músculo y produjo la sección del paquete vascular, con un sangrado activo de gran cuantía.
Tras el ataque, el imputado abandonó a la víctima y huyó del lugar. Acosta fue auxiliado inicialmente por una testigo y trasladado en estado crítico al hospital Centro de Salud, donde debió ser sometido a intervenciones quirúrgicas de urgencia.
La víctima finalmente falleció el domingo 8 de marzo de 2026 a causa de un paro cardiorrespiratorio provocado por un shock séptico refractario secundario a la oclusión arterial aguda, según lo expuesto por la Fiscalía. Para el Ministerio Fiscal, el deceso fue consecuencia directa de las lesiones provocadas durante el ataque.
Pruebas presentadas en el debate
A lo largo de las jornadas del juicio declararon policías y médicos, mientras que también se reprodujo un audio de la propia víctima. Según explicó la Fiscalía, en esa grabación Acosta relató que Masnaghetti se había retirado del lugar para buscar un cuchillo.
Además, el examen médico practicado al imputado determinó que no presentaba heridas punzocortantes y que tenía estigmas en el cuello. Para el Ministerio Fiscal, estos elementos son compatibles con las lesiones defensivas observadas en la parte lateral.
“Lo apuñaló más de una vez con intenciones de darle muerte. Lo abandonó a su suerte”, concluyó Andole.
Durante su exposición, el auxiliar de fiscal también mencionó un antecedente condenatorio de 2021. Según indicó, Masnaghetti permaneció cuatro años privado de su libertad, recuperó la libertad en enero de 2025 y volvió a estar involucrado en un delito en octubre de ese mismo año.
El próximo lunes se realizarán las palabras finales y se dará a conocer la sentencia.