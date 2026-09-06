La Fiscalía pidió 14 años de prisión para el acusado por el crimen en una finca de limones de Yerba Buena

Uno de los puntos planteados por la Fiscalía estuvo relacionado con el arma utilizada en el ataque. “Masnaghetti siempre tuvo el cuchillo, nunca hubo una punta por parte de la víctima. Hubo heridas defensivas ante el ataque artero”, sostuvo el auxiliar de fiscal, al referirse a los resultados de las pericias realizadas sobre las prendas secuestradas.