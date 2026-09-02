Comenzó la obra del puente elevado que cambiará la conexión entre los barrios y el centro de Tafí Viejo: cómo será

La obra contempla la transformación del actual puente peatonal en un paso vehicular, peatonal y para bicicletas. Según explicó a LA GACETA la intendenta Alejandra Rodríguez, el proyecto responde a una necesidad que se hizo cada vez más evidente a medida que la ciudad fue creciendo. “Tafí Viejo fue creciendo tanto que hoy una de las complicaciones que tenemos son justamente las entradas y salidas de la ciudad”, señaló.