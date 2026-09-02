Comenzó la obra del puente elevado que cambiará la conexión entre los barrios y el centro de Tafí Viejo: cómo será
Resumen para apurados
- Tafí Viejo inició la obra de un puente elevado vehicular y peatonal para conectar los barrios con el centro y descomprimir los accesos viales.
- Con una inversión de $558 millones y un plazo de 90 días, la obra transformará la pasarela peatonal actual e incorporará calzada y bicisendas.
- La nueva infraestructura agilizará el ingreso desde la ruta 9 y optimizará el tránsito diario entre Villa Obrera y el casco céntrico de la ciudad.
Tafí Viejo comenzó a construir una nueva conexión que apunta a modificar la circulación dentro de la ciudad y a aliviar uno de los sectores donde el tránsito suele concentrarse. Hace dos semanas se puso en marcha la obra de un puente elevado en la zona de avenida Constitución y Mendoza, que permitirá unir distintos barrios con el centro y generar una alternativa para los vehículos que actualmente deben atravesar sectores de mayor congestión.
La obra contempla la transformación del actual puente peatonal en un paso vehicular, peatonal y para bicicletas. Según explicó a LA GACETA la intendenta Alejandra Rodríguez, el proyecto responde a una necesidad que se hizo cada vez más evidente a medida que la ciudad fue creciendo. “Tafí Viejo fue creciendo tanto que hoy una de las complicaciones que tenemos son justamente las entradas y salidas de la ciudad”, señaló.
El nuevo puente permitirá conectar avenida Constitución con Sáenz Peña y salir por calle Mendoza. De esta manera, quienes ingresan a la ciudad desde la ruta 9 por avenida Constitución tendrán una nueva alternativa para desplazarse, sin tener que concentrar todo el flujo en la zona de avenida Roca.
“Con este nuevo puente vamos a tener una nueva conexión”, destacó la intendenta, quien consideró que la obra permitirá mejorar la conectividad y lograr una circulación “más ordenada y tranquila”.
Cómo será el nuevo puente
Los trabajos comenzaron con las tareas de excavación para construir las bases de la estructura. El ingeniero Patricio Mendoza, inspector de la obra, explicó que esta es la primera etapa de un proceso que tendrá una duración estimada de 90 días corridos.
Una vez finalizadas las bases, se avanzará con la construcción de los dos tabiques ubicados a ambos lados del puente. Posteriormente se colocará una viga en L, sobre la cual se apoyarán las estructuras principales.
El proyecto contempla la colocación de 27 vigas, que conformarán la estructura del nuevo paso elevado.
Además del espacio destinado a los vehículos, el puente tendrá veredas para peatones y una bicisenda, de manera de incorporar distintas alternativas de movilidad y mejorar las condiciones de circulación en el sector.
Una nueva conexión para Villa Obrera
Uno de los principales impactos que tendrá la obra estará vinculado con la conexión entre la Villa Obrera y el centro de Tafí Viejo.
Desde el municipio señalaron que el nuevo puente permitirá mejorar el vínculo entre ambos sectores y, al mismo tiempo, contribuirá a descomprimir el tránsito en avenida Roca y Marco Avellaneda, donde actualmente se concentra una parte importante del flujo vehicular.
“Va a beneficiar a muchos vecinos, ya que va a ser una conexión importante entre un barrio importante como es Villa Obrera con el centro”, explicó Rodríguez.
La incorporación de una bicisenda y de veredas también busca ordenar la circulación de peatones y ciclistas en una zona donde conviven distintos tipos de tránsito.
Cuánto cuesta y cuándo estará terminado
La inversión prevista para la construcción del puente asciende a aproximadamente $558 millones. El plazo estimado es de 90 días corridos, aunque el avance dependerá del desarrollo de cada una de las etapas de construcción. Actualmente, los trabajos se encuentran concentrados en la excavación y preparación de las bases.
La obra forma parte de un conjunto de intervenciones que la Municipalidad de Tafí Viejo lleva adelante para mejorar la infraestructura urbana.