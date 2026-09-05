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Duelo de punteros y estrenos: qué se juega en la segunda fecha del Regional Amateur

Concepción FC y Deportivo Trancas buscarán quedar solos en la cima de la Zona 1, mientras Central Norte y San Antonio necesitan reaccionar. San Pablo hará su debut frente a Ateneo.

Concepción FC.
Concepción FC.
Hace 13 Min

Resumen para apurados

  • Este domingo se disputa en Tucumán la segunda fecha del Regional Amateur, donde Concepción FC y Deportivo Trancas chocan para definir el liderazgo de la Zona 1.
  • Ambos clubes llegan victoriosos tras debutar con triunfos ante San Antonio y Central Norte. En la Zona 2, debuta San Pablo ante un Ateneo que igualó en el estreno.
  • La jornada comenzará a perfilar a los favoritos para la clasificación y obligará a los conjuntos rezagados a sumar para no quedar relegados tempranamente.
Resumen generado con IA

La segunda fecha de la Región Norte del Torneo Regional Federal Amateur tendrá este domingo una programación que puede empezar a marcar el rumbo de los equipos tucumanos. Con dos encuentro que se disputarán desde las 16 donde el principal atractivo estará en la Zona 1, donde Concepción FC y Deportivo Trancas, ganadores en el debut, se enfrentarán con la posibilidad de quedar como único líder en cancha de Deportivo Llorens.

En la misma zona, Central Norte recibirá desde las 17.30 a San Antonio en un duelo entre dos equipos que necesitan recuperarse después de haber comenzado el certamen con una derrota. El árbitro será Sebastián D'Arpino.

La jornada también tendrá acción en la Zona 2, donde San Pablo hará su presentación ante Ateneo Parroquial Alderetes. El encuentro será controlado por Maximiliano Leal, mientras que Experimental tendrá fecha libre.

Duelo de punteros en Concepción

La atención principal de la Zona 1 estará puesta en el cruce entre Concepción FC y Deportivo Trancas. Ambos sumaron de a tres en sus respectivos estrenos y buscarán repetir para afirmarse en la pelea por la clasificación.

Concepción FC tuvo un debut auspicioso como visitante: superó 2-0 a San Antonio y mostró solidez para comenzar el torneo con una victoria.

Deportivo Trancas, por su parte, vivió un estreno histórico en el Regional Federal Amateur y también arrancó con el pie derecho. Como local, venció 2-1 a Central Norte y respondió a las expectativas generadas durante la preparación. Ahora se medirán en el estadio de Deportivo Llorens, a la espera de la renovación de su recinto (se estima que estará listo para la próxima fecha como local), en un partido que puede dejar a un único líder de la zona. El encuentro será dirigido por Lautaro Cazorla.

Central Norte y San Antonio buscan reaccionar

Desde las 17.30, Central Norte y San Antonio intentarán recuperarse de las derrotas sufridas en la jornada inaugural.

El conjunto capitalino cayó 2-1 ante Deportivo Trancas, mientras que San Antonio perdió 2-0 frente a Concepción FC. Por eso, aunque recién se dispute la segunda fecha, ambos necesitan empezar a sumar para no perder terreno en la lucha por la clasificación.

San Pablo debuta ante Ateneo

En la Zona 2, el único partido de la fecha será protagonizado por San Pablo y Ateneo Parroquial Alderetes.

Para San Pablo será el debut en esta edición del certamen y buscará comenzar con una victoria que le permita posicionarse rápidamente en el grupo.

Ateneo, en tanto, llega con un punto después del empate 0-0 frente a Experimental en la primera jornada. El conjunto de Alderetes intentará conseguir su primer triunfo y quedar momentáneamente en lo más alto de la zona.

Experimental tendrá fecha libre tras haber igualado sin goles en su presentación.

Una fecha para empezar a marcar el rumbo

Aunque el torneo recién comienza, la segunda jornada puede empezar a mostrar tendencias. En la Zona 1, Concepción FC y Deportivo Trancas tendrán la chance de consolidar su buen arranque, mientras que Central Norte y San Antonio buscarán reaccionar.

En la Zona 2, San Pablo hará su estreno y Ateneo intentará aprovechar la fecha libre de Experimental para sacar ventaja.

Con tres partidos programados para el domingo, los representantes tucumanos volverán a jugar una fecha en la que cada punto puede empezar a pesar en la pelea por la clasificación.

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