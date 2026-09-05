Duelo de punteros y estrenos: qué se juega en la segunda fecha del Regional Amateur

Deportivo Trancas, por su parte, vivió un estreno histórico en el Regional Federal Amateur y también arrancó con el pie derecho. Como local, venció 2-1 a Central Norte y respondió a las expectativas generadas durante la preparación. Ahora se medirán en el estadio de Deportivo Llorens, a la espera de la renovación de su recinto (se estima que estará listo para la próxima fecha como local), en un partido que puede dejar a un único líder de la zona. El encuentro será dirigido por Lautaro Cazorla.