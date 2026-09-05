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River recibe a Independiente Rivadavia con la intención de sostener la recuperación

River recibirá este domingo a Independiente Rivadavia de Mendoza por la octava fecha del Grupo B del Torneo Clausura. El partido comenzará a las 19.15, en el estadio Monumental, y será televisado por TNT Sports. Nicolás Ramírez será el árbitro y Hernán Mastrángelo estará a cargo del VAR.

River recibe a Independiente Rivadavia con la intención de sostener la recuperación
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • River Plate recibe este domingo a Independiente Rivadavia en el Monumental por el Torneo Clausura, con el objetivo de sostener su recuperación deportiva.
  • El equipo llega tras vencer 3-1 a Banfield en el debut de Leonardo Ponzio como DT, luego de las eliminaciones en copas que causaron la salida de Eduardo Coudet.
  • Con la liga como único objetivo restante, una victoria permitirá al Millonario meterse en puestos de playoffs y recortar distancia en la tabla anual.
Resumen generado con IA

El “Millonario” buscará darle continuidad al triunfo conseguido en el debut de Leonardo Ponzio como director técnico. El fin de semana pasado derrotó 3-1 a Banfield en el estadio Florencio Sola, en un encuentro en el que mostró momentos de buen juego, aunque terminó sufriendo.

Aquella victoria significó un alivio después de un inicio de semestre complicado. River quedó rápidamente eliminado de la Copa Argentina y de la Copa Sudamericana, resultados que derivaron en la renuncia de Eduardo Coudet. Fuera de las competencias internacionales, el torneo local se convirtió en su único objetivo para lo que resta de la temporada.

El equipo todavía se encuentra fuera de los puestos de clasificación para los playoffs, pero otro triunfo le permitiría meterse de lleno en la pelea y sumar puntos importantes tanto para el Grupo B como para la tabla anual.

Después de completar su primera semana de entrenamientos al frente del plantel, Ponzio prepara el partido con una duda: la posible presencia de Aníbal Moreno. El volante sufrió una fuerte contractura en la zona lumbar antes del encuentro con Banfield y quedó descartado a último momento. Aunque evoluciona favorablemente, en principio no regresaría este fin de semana o, al menos, no lo haría como titular.

De esta manera, todo indica que Ponzio repetirá la formación que ganó en el Florencio Sola. Fausto Vera continuaría como mediocampista central, Lucas Martínez Quarta seguiría en la defensa y Tomás Galván conservaría su lugar. El entrenador también mantendría la sociedad entre Ángel Correa y Thiago Almada, con el ex Vélez jugando suelto por el centro para asistir a Sebastián Driussi.

Independiente Rivadavia llegará al Monumental después de derrotar a Racing y escalar hasta la sexta posición del Grupo B. El equipo dirigido por Alfredo Berti también comparte con Argentinos Juniors el liderazgo de la tabla anual y pelea mano a mano por el título de Campeón de Liga. River afrontará así una prueba exigente para confirmar la recuperación iniciada ante Banfield.

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