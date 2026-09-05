River recibe a Independiente Rivadavia con la intención de sostener la recuperación

Después de completar su primera semana de entrenamientos al frente del plantel, Ponzio prepara el partido con una duda: la posible presencia de Aníbal Moreno. El volante sufrió una fuerte contractura en la zona lumbar antes del encuentro con Banfield y quedó descartado a último momento. Aunque evoluciona favorablemente, en principio no regresaría este fin de semana o, al menos, no lo haría como titular.