Tristán Suárez, el modelo que San Martín mira de lejos mientras sufre en la Primera Nacional

- No creemos que sea, ni que haya una receta del éxito, sino la decisión institucional de mantener una disciplina con respecto a la gestión del fútbol profesional, junto obviamente con las buenas decisiones y los buenos resultados deportivos que por suerte llegaron. Sin ellos es muy difícil sostener cualquier criterio. Hemos tenido la suerte de poder ver muy rápido los buenos síntomas de mejorar nuestra organización deportiva. También fue determinante la decisión de elegir a “Pancho” Martínez para seguir esa lógica, él representa gran parte de este presente, y es el máximo exponente de lo que elegimos ser a la hora de competir, junto naturalmente con los futbolistas que nos representan de manera extraordinaria.