Tristán Suárez, el modelo que San Martín mira de lejos mientras sufre en la Primera Nacional

Resumen para apurados
- Tristán Suárez venció este sábado por primera vez a San Martín de Tucumán en Ezeiza y lidera la Primera Nacional, profundizando el mal momento del equipo tucumano.
- San Martín atraviesa su peor campaña desde 2019, lejos del Reducido, en contraste con el Lechero, que construyó su liderazgo con continuidad técnica y orden institucional.
- Mientras Tristán Suárez sueña firmemente con ascender a la máxima categoría, San Martín deberá emular proyectos sólidos si busca recuperar su histórico protagonismo deportivo.
La peor campaña de San Martín desde su regreso a la Primera Nacional en 2019, tras permanecer un año en la élite del fútbol argentino, marcó un nuevo hito: este sábado, por primera vez en la historia cayó ante Tristán Suárez, un modesto club del conurbano bonaerense.
El historial arrojaba hasta ahora dos victorias del “Santo” y cuatro empates. Así como antes lo habían derrotado Midland y Colegiales, ahora lo hizo el “Lechero”: en verdad, esta pobre versión de San Martín no consigue imponer respeto desde su camiseta ni desde su rica historia. Mucho menos por el fútbol que desarrolla en cancha.
Como botón de muestra, no solo le cuesta ganar en La Ciudadela, sino que como visitante se acostumbró a perder ante equipos que hasta hace un par de años navegaban en la Primera B Metropolitana, su lugar en el mundo durante décadas.
Parece el mundo del revés, pero no: Tristán Suárez mira a todos desde arriba en la zona B y se ilusiona con un ascenso a Primera, mientras el conjunto de Alejandro Orfila ni siquiera se encuentra en zona de Reducido e incluso está más cerca en puntos del sótano de la tabla que de la cima.
Así, en un tarde fría tarde de septiembre y mientras los jugadores locales se retiraban del estadio “20 de Octubre” con una sonrisa de par en par, sus colegas del vestuario de enfrente se subían al micro raudamente, no solo porque horas después debían volar de regreso a Tucumán, sino también para esquivar la requisitoria de los trabajadores de prensa que esperaban por sus palabras.
¿Qué hizo Tristán Suárez que podría emular San Martín en un futuro próximo, para volver a pelear arriba, con posibilidades ciertas de luchar por el ansiado ascenso?
LA GACETA entrevistó en exclusiva a Christian “Magú” Figueroa, mánager deportivo de la institución de la localidad de Ezeiza, para entender algunas claves.
- ¿Cuál es el secreto de este Tristán Suárez líder de su zona? ¿En qué se basa el éxito actual de su campaña?
- No creemos que sea, ni que haya una receta del éxito, sino la decisión institucional de mantener una disciplina con respecto a la gestión del fútbol profesional, junto obviamente con las buenas decisiones y los buenos resultados deportivos que por suerte llegaron. Sin ellos es muy difícil sostener cualquier criterio. Hemos tenido la suerte de poder ver muy rápido los buenos síntomas de mejorar nuestra organización deportiva. También fue determinante la decisión de elegir a “Pancho” Martínez para seguir esa lógica, él representa gran parte de este presente, y es el máximo exponente de lo que elegimos ser a la hora de competir, junto naturalmente con los futbolistas que nos representan de manera extraordinaria.
- ¿Qué cambió entre esta temporada y la temporada pasada que derivó en mejores rendimientos y resultados?
- Justamente nada, somos la evolución de lo anterior. Sabemos con más certeza lo que queremos, los jugadores que elegimos, y cómo queremos competir. Eso y el tiempo que sumó “Pancho” para reafirmar la idea y perfeccionarla, nos fue fortaleciendo.
- ¿El objetivo es ascender a Primera esta misma temporada? ¿Cómo club, Suárez está listo para dar el salto o prefieren seguir consolidando su crecimiento en segunda división por un tiempo más?
- Nosotros iniciamos esta temporada sin techo propuesto. Simplemente dar el máximo de nuestras posibilidades, y realmente ahora que nos encontramos acá, no nos queremos bajar de la pelea. Vamos a estar arriba con el deseo de llegar lo más alto posible. Ahora el deseo es ir por lo máximo, obviamente nos faltará crecer en algunos aspectos, pero con buenas decisiones y el apoyo de todos quienes conforman el club llegaremos a lo que se requiera, no tenemos dudas…
- ¿Cuál es el impacto que está teniendo esta campaña en Ezeiza y área de influencia? ¿La gente está entusiasmada?
- Nosotros estamos viviendo un sueño, estar primeros en esta categoría en la que siempre anhelamos jugar, es simplemente extraordinario. Y por sobre todas las cosas, hacerlo a través de una propuesta futbolística tan noble, nos llena de orgullo. Quizá lo rápido que se va dando todo, nos hace relativizar lo tremendamente difícil y enorme que es lo que el equipo está haciendo, pero la gente lo disfruta enormemente. Tampoco ellos se quieren bajar de este sueño, que todos nos queremos seguir permitiendo tener.
Un sueño, el del ascenso, del que los hinchas de San Martín no se quieren bajar tampoco, más allá de que las evidencias en este 2026 indiquen cada vez más la pertinencia de lo contrario.