Por qué dormir ocho horas no es perjudicial, pero tampoco una regla estricta para todos

Los terapeutas del sueño se basan en principios de la psicología para ajustar esas famosas ocho horas, o quizás menos, o quizás más. La terapia Cognitivo-Conductual para el Insomnio utiliza la restricción o reprogramación del descanso. Modifican progresivamente las horas para consolidar un sueño eficiente y alineado con el reloj biológico. Coaches de Sueño y Cronobiólogos son profesionales enfocados en optimizar el rendimiento y el descanso en adultos, atletas de alto rendimiento o trabajadores en turnos rotativos. Se encargan de evaluar métricas para armar un horario óptimo según el cronotipo (persona matutina o vespertina).