SociedadSalud

Por qué dormir ocho horas no es perjudicial, pero tampoco una regla estricta para todos

Una persona puede sentirse completamente descansada después de ocho horas, mientras que otra podría necesitar nueve. Alguien podría funcionar con menos tiempo siempre que no presente cansancio durante el día.

DIFERENCIAS. La cantidad de horas de sueño que generan beneficios no están estrictamente regladas.
DIFERENCIAS. La cantidad de horas de sueño que generan beneficios no están estrictamente regladas. (Imagen Web)
Por Redacción Sociedad Hace 53 Min

Resumen para apurados

  • La ciencia descartó la regla universal de dormir ocho horas al comprobar que el descanso varía según la genética, edad y contexto de cada persona.
  • Históricamente, antes de la luz artificial, predominaba el sueño bifásico de 6,4 horas; hoy la somnología evalúa variables individuales para fijar rutinas.
  • La medicina del sueño avanza hacia tratamientos personalizados, dejando de lado fórmulas fijas para priorizar la calidad del descanso y el rendimiento diurno.
Resumen generado con IA

La ciencia actual ya no apoya la cifra de “dormir 8 horas” como un número mágico universal, sino como un rango de referencia. Un análisis publicado por la Royal Society Publishing calculó que las personas de sociedades preindustriales dormían, en promedio, unas 6,4 horas por noche. En cambio, las rutinas actuales están más alejadas del ciclo natural de luz y oscuridad. Entonces, el patrón y las necesidades de descanso cambian según la era histórica y el contexto social en el que vive una persona.

Antes de la masificación de la luz artificial y los horarios industriales, el ser humano no solía dormir 8 horas seguidas, sino que era frecuente el sueño bifásico (dormir en dos bloques nocturnos separados por un periodo de vigilia) o esquemas adaptados al ciclo luz-oscuridad local. 

Más allá de la época histórica, hoy sabemos que el sueño es profundamente individual. Factores como la genética (que determina tu cronotipo), la edad, el sexo biológico, las demandas laborales y el nivel de actividad física hacen que no exista un esquema universal.

Un sueño para todos

En la actualidad, existen profesionales y centros especializados en todo el mundo dedicados a diseñar esquemas y rutinas de descanso a la medida de cada individuo. Los médicos somnólogos (desarrollan la somnología, la medicina del sueño) son neumonólogos, neurólogos o psiquiatras especializados en fisiología del descanso. Mediante estudios clínicos como la polisomnografía (examen del sueño) o monitores de actigrafía, analizan las fases de descanso, ritmos circadianos y posibles trastornos (como apneas o insomnio). Con estos datos diseñan planes médicos y de higiene del sueño personalizados.

Los terapeutas del sueño se basan en principios de la psicología para ajustar esas famosas ocho horas, o quizás menos, o quizás más. La terapia Cognitivo-Conductual para el Insomnio utiliza la restricción o reprogramación del descanso. Modifican progresivamente las horas para consolidar un sueño eficiente y alineado con el reloj biológico. Coaches de Sueño y Cronobiólogos son profesionales enfocados en optimizar el rendimiento y el descanso en adultos, atletas de alto rendimiento o trabajadores en turnos rotativos. Se encargan de evaluar métricas para armar un horario óptimo según el cronotipo (persona matutina o vespertina).

Lo estricto desapareció

Los resultados no significan que dormir ocho horas sea perjudicial sino que muestran que esa cifra no debería considerarse una regla estricta para todos. Una persona puede sentirse completamente descansada después de ocho horas, mientras que otra podría necesitar nueve. De la misma manera, alguien podría funcionar adecuadamente con menos tiempo de sueño, siempre que su descanso sea suficiente y no presente cansancio durante el día.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Día de la Lealtad en Tucumán: Jaldo encabezará el acto del peronismo en el Hipódromo
1

Día de la Lealtad en Tucumán: Jaldo encabezará el acto del peronismo en el Hipódromo

¿Seguirán las lluvias en Tucumán? Qué dice el pronóstico para este sábado y domingo
2

¿Seguirán las lluvias en Tucumán? Qué dice el pronóstico para este sábado y domingo

En el templo del boxeo tucumano, Manzur desafió a Jaldo en el Día de la Lealtad: No te tengo miedo
3

En el "templo del boxeo tucumano", Manzur desafió a Jaldo en el Día de la Lealtad: "No te tengo miedo"

¿Por qué la recuperación de la macroeconomía no llega al consumidor?
4

¿Por qué la recuperación de la macroeconomía no llega al consumidor?

En el Día de la Lealtad, el PJ comparó la situación de Cristina Kirchner con la proscripción de Perón y reclamó su libertad
5

En el Día de la Lealtad, el PJ comparó la situación de Cristina Kirchner con la proscripción de Perón y reclamó su libertad

Ranking notas premium
Con tu familia y tu bandera: la convocatoria del PJ para el Día de la Lealtad, con Jaldo y Acevedo
1

"Con tu familia y tu bandera": la convocatoria del PJ para el Día de la Lealtad, con Jaldo y Acevedo

¿Por qué la recuperación de la macroeconomía no llega al consumidor?
2

¿Por qué la recuperación de la macroeconomía no llega al consumidor?

¿Día de la Lealtad? ¿De qué se trataba eso?
3

¿Día de la Lealtad? ¿De qué se trataba eso?

Sesión legislativa: la “fiduciaria” dejó a la Caja Popular en el centro de la disputa
4

Sesión legislativa: la “fiduciaria” dejó a la Caja Popular en el centro de la disputa

Caso Érika: Felipe “El Militar” Sosa llegará al juicio enfermo y deprimido
5

Caso Érika: Felipe “El Militar” Sosa llegará al juicio enfermo y deprimido

Más Noticias
Bocaditos crocantes de avena y manzana: la receta saludable de Paulina Cocina para repetir en la merienda

Bocaditos crocantes de avena y manzana: la receta saludable de Paulina Cocina para repetir en la merienda

Túneles ocultos, paredones de ladrillo y un chalet señorial: las ruinas de uno de los ingenios más grandes de Sudamérica se esconden en Tucumán

Túneles ocultos, paredones de ladrillo y un chalet señorial: las ruinas de uno de los ingenios más grandes de Sudamérica se esconden en Tucumán

San Miguel de Tucumán eligió las mejores fotos de la ciudad: quiénes fueron los ganadores

San Miguel de Tucumán eligió las mejores fotos de la ciudad: quiénes fueron los ganadores

¿Lluvia o sol para el Día de la Madre? El pronóstico para Tucumán, Salta y el resto del NOA

¿Lluvia o sol para el Día de la Madre? El pronóstico para Tucumán, Salta y el resto del NOA

Horóscopo chino: los signos que cambiarán sus hábitos en octubre y recuperarán la estabilidad, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: los signos que cambiarán sus hábitos en octubre y recuperarán la estabilidad, según Ludovica Squirru

El síntoma que aparece mientras dormís y podría advertir sobre tres tipos de cáncer

El síntoma que aparece mientras dormís y podría advertir sobre tres tipos de cáncer

¿Seguirán las lluvias en Tucumán? Qué dice el pronóstico para este sábado y domingo

¿Seguirán las lluvias en Tucumán? Qué dice el pronóstico para este sábado y domingo

Alerta amarilla: cuatro provincias tendrán un sábado de tormentas y posible granizo

Alerta amarilla: cuatro provincias tendrán un sábado de tormentas y posible granizo

Comentarios