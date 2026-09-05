Con muchos puntajes bajos, mirá el 1x1 de San Martín en la derrota 2 a 0 con Tristán Suárez

Resumen para apurados
- San Martín de Tucumán perdió 2-0 ante Tristán Suárez en Ezeiza por la Primera Nacional, tras mostrar severas fallas defensivas y falta de profundidad.
- El equipo de Orfila dominó la posesión pero sufrió en pelotas paradas y no generó peligro; los cambios tácticos no lograron revertir el bajo rendimiento individual.
- La derrota expone dudas en el funcionamiento colectivo y complica la aspiración del club de afianzarse en los puestos altos de la tabla de la Primera Nacional.
San Martín volvió a mostrar sus dificultades para generar juego y perdió 2 a 0 ante Tristán Suárez. El equipo tuvo la pelota, pero careció de profundidad, sufrió en las pelotas detenidas y apenas logró inquietar al líder en el complemento. Alejandro Orfila modificó el esquema y sumó variantes ofensivas, pero las respuestas no aparecieron. Mirá el 1x1 de otra floja actuación.
Darío Sand (5)
Sin demasiadas intervenciones, recibió dos goles de pelota parada. No tuvo responsabilidad directa en el primero y quedó sin chances en el segundo.
Alejandro Galván (4)
Jugó como lateral derecho, una posición que no es la suya. Sufrió en la marca y quedó involucrado en la falta del primer gol.
Nicolás Ferreyra (5)
Volvió a la zaga y cumplió una tarea correcta. No tuvo grandes problemas en los duelos, aunque tampoco pudo ordenar en las pelotas detenidas.
Ezequiel Parnisari (5)
Tuvo una actuación discreta y sin errores importantes. Sostuvo la marca durante buena parte del partido, aunque sufrió junto a toda la defensa en las pelotas paradas.
Nahuel Gallardo (3)
Tuvo una tarde para el olvido. Sufrió en la marca y aportó poco en ataque, donde sus centros fueron aislados y sin peligro.
Matías Ignacio García (4)
Participó mucho en la circulación, pero no logró acelerar el juego. Le faltaron pases profundos para conectar al medio campo con los delanteros.
Agustín Graneros (5)
Participó en la elaboración y tuvo el cabezazo más peligroso del inicio. Después perdió precisión, falló pases cortos y tomó varias decisiones equivocadas.
Nicolás Castro (3)
No pudo reemplazar a Carabajal en la generación. Le costó recibir entre líneas y tuvo poca influencia para conectar al equipo en ataque.
Bruno Cabrera (5)
Fue uno de los más activos y buscó profundidad por su sector. En el final puso un centro preciso que terminó en el cabezazo de Diellos.
Álvaro Veliez (4)
Volvió a quedar lejos de su mejor versión. Tuvo poca participación y no consiguió desequilibrar ni convertirse en una alternativa constante para el ataque.
Mauro Verón (4)
Quedó demasiado lejos del arco y tuvo escasa participación. Los pelotazos largos fueron una constante, pero no logró imponerse ante los centrales.
Diego Diellos (6)
Ingresó y le dio otra presencia al ataque. Tuvo la chance más clara con un cabezazo que Bigo logró sacar al córner.
Rodrigo Ayala (5)
Entró para darle mayor claridad al sector izquierdo. Mejoró la producción de la banda, aunque no tuvo una incidencia decisiva en el resultado.
Santiago Briñone (5)
Su ingreso permitió adelantar algunos metros al equipo. Después pasó al medio con el 4-3-3 y aportó despliegue, aunque sin demasiada generación.
Alan Cisnero (-)
Tuvo pocos minutos y escasa participación. Ingresó en una estructura más ofensiva, pero no consiguió intervenir demasiado en el juego.
Leonardo Monroy (-)
El escaso tiempo en cancha no le permitió influir demasiado en el desarrollo.