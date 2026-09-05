Con muchos puntajes bajos, mirá el 1x1 de San Martín en la derrota 2 a 0 con Tristán Suárez

San Martín volvió a mostrar sus dificultades para generar juego y perdió 2 a 0 ante Tristán Suárez. El equipo tuvo la pelota, pero careció de profundidad, sufrió en las pelotas detenidas y apenas logró inquietar al líder en el complemento. Alejandro Orfila modificó el esquema y sumó variantes ofensivas, pero las respuestas no aparecieron. Mirá el 1x1 de otra floja actuación.