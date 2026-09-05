“El responsable soy yo”: Orfila asumió la culpa por el flojo presente futbolístico de San Martín

Resumen para apurados
- El DT de San Martín, Alejandro Orfila, asumió la responsabilidad tras perder 2-0 ante Tristán Suárez en la Primera Nacional, admitiendo un flojo rendimiento táctico del equipo.
- El entrenador justificó los continuos cambios en la alineación titular por lesiones y la búsqueda de equilibrio, destacando una mejoría que no bastó durante el segundo tiempo.
- Pese a que el margen de fechas se acorta, Orfila ratificó que el plantel y la dirigencia darán pelea hasta el final para clasificar al torneo Reducido por el ascenso.
“No me terminó de conformar lo que se vio dentro del campo de juego”, dijo Alejandro Orfila después de la derrota 2-0 ante Tristán Suárez y dejó en claro que el resultado no podía explicarse solamente por la jerarquía del líder. “Perdimos contra el equipo que va puntero, pero no me quedo con eso”, explicó el entrenador, que puso el foco en el funcionamiento de San Martín.
Orfila también valoró la reacción del equipo después del descanso y destacó las variantes que introdujo para intentar cambiar el desarrollo. “En el segundo tiempo mejoramos, pero no alcanzó”, aseguró y remarcó que el rival dejó de imponer las condiciones después de los cambios. “El rival en el segundo tiempo, nosotros impusimos las condiciones, pero no alcanzó”, agregó el técnico.
Más allá de la derrota, el entrenador insistió en que San Martín todavía tiene margen para pelear por su objetivo. “Estamos totalmente convencidos de que nosotros vamos a pelear hasta el final para darlo todo por el objetivo de clasificar”, sostuvo. A la vez, admitió que el escenario se vuelve más exigente con el paso de las fechas. “Sabemos que, a medida que van pasando las fechas, se van acortando las posibilidades, pero no vamos a bajar los brazos hasta el final”, afirmó.
Las explicaciones de Orfila a tantas modificaciones en el "11" titular
Orfila también explicó por qué viene modificando nombres y posiciones y defendió la estructura que sostiene como base del equipo. “Yo creo que la base del equipo está sólida, está conformada y después hay variantes que van sucediendo”, señaló. El DT entendió que varias modificaciones estuvieron condicionadas por lesiones y ausencias, aunque también reconoció que busca alternativas para encontrar mayor equilibrio y funcionamiento.
Por último, asumió la responsabilidad por lo sucedido en el inicio del partido. “El responsable soy yo de que el equipo no haya tenido el primer tiempo el funcionamiento que queríamos”, reconoció. Pese a la autocrítica, Orfila volvió a insistir con la misma premisa que sostuvo desde su llegada. “No vamos a bajar los brazos, le vamos a dar para adelante a morir con los futbolistas y con los dirigentes, con el acompañamiento de la gente”, afirmó, decidido a mantener la pelea por la clasificación al Reducido.