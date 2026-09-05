“El responsable soy yo”: Orfila asumió la culpa por el flojo presente futbolístico de San Martín

Por último, asumió la responsabilidad por lo sucedido en el inicio del partido. “El responsable soy yo de que el equipo no haya tenido el primer tiempo el funcionamiento que queríamos”, reconoció. Pese a la autocrítica, Orfila volvió a insistir con la misma premisa que sostuvo desde su llegada. “No vamos a bajar los brazos, le vamos a dar para adelante a morir con los futbolistas y con los dirigentes, con el acompañamiento de la gente”, afirmó, decidido a mantener la pelea por la clasificación al Reducido.