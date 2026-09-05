San Martín, hundido en sus propias dudas: perdió 2 a 0 con Tristán Suárez y se aleja del Reducido

Sin fútbol y sin alma. San Martín sigue languideciendo en la Primera Nacional, con una campaña que apenas necesita de un adjetivo para ser definida: triste. Ante el líder de la zona B, el equipo de Alejandro Orfila, pese a cierta mejoría en el complemento, demostró por qué está más cerca del fondo de la tabla que de la cima. Y Tristán Suárez le hizo precio al vencerlo apenas por 2 a 0, sobre todo por lo producido en el primer tiempo.