San Martín tuvo la pelota, pero perdió contra Tristán Suárez: qué le falta para generar peligro

Frente al “Lechero”, Alejandro Orfila apostó por un 4-2-3-1. Darío Sand fue el arquero; Alejandro Galván ocupó el lateral derecho por la ausencia de Víctor Salazar; Nicolás Ferreyra regresó a la zaga central y Nahuel Gallardo se ubicó sobre la izquierda. La estructura buscó equilibrio y salida por los costados, pero el funcionamiento no apareció. Gallardo sufrió en la marca y tampoco consiguió generar peligro con continuidad. En el medio, Matías Ignacio García y Agustín Graneros formaron el doble “5”. San Martín tuvo la pelota, aunque no consiguió hacerla circular con la velocidad necesaria. Graneros falló demasiado en los pases cortos y en la toma de decisiones, mientras García participó en la construcción, pero encontró pocas alternativas por delante para acelerar.