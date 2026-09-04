SociedadClima y ecología

Cómo estará el tiempo en Tucumán este sábado 5 de septiembre

Conocé el pronóstico para este fin de semana. El domingo se registrará un marcado cambio.

CONOCÉ CÓMO ESTARÁ EL TIEMPO EN TUCUMÁN ESTE FIN DE SEMANA.
CONOCÉ CÓMO ESTARÁ EL TIEMPO EN TUCUMÁN ESTE FIN DE SEMANA. La Gaceta / Foto de Silvia Granara
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El SMN prevé para este sábado 5 en Tucumán una jornada agradable de 22°C de máxima, antes de un marcado descenso térmico el domingo por el ingreso de viento sur.
  • El sábado tendrá cielo despejado y 10°C de mínima tras días más cálidos. La masa de aire fresco traerá el domingo ráfagas del sur y chaparrones aislados matutinos.
  • El brusco descenso limitará la máxima dominical a 14°C, con mejoras hacia la noche. El SMN recomienda monitorear actualizaciones ante eventuales cambios en el reporte.
Resumen generado con IA

El tiempo en Tucumán este sábado 5 de septiembre se presentará con condiciones agradables y cielo despejado, aunque con temperaturas más bajas que las registradas durante los últimos días. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la jornada tendrá una temperatura mínima de 10°C y una máxima de 22°C.

Durante el sábado se espera una jornada mayormente despejada, sin precipitaciones previstas. La temperatura irá en ascenso durante el día hasta alcanzar los 22°C durante la tarde.

El pronóstico también anticipa condiciones de viento moderado, por lo que el comienzo de la jornada podría sentirse fresco, especialmente durante las primeras horas.

Cómo estará el tiempo en Tucumán el domingo 6 de septiembre

El domingo 6 de septiembre llegará con un cambio marcado en las condiciones meteorológicas y un importante descenso de la temperatura.

De acuerdo con el pronóstico del SMN, se espera una mínima de 7°C y una máxima de apenas 14°C. Durante la madrugada y la mañana podrían registrarse chaparrones, con una probabilidad de precipitaciones de entre 10% y 40%.

Durante esas primeras horas, la temperatura rondará los 7°C y el viento soplará del sector sur, con velocidades de entre 13 y 22 km/h.

Hacia la tarde y la noche, las condiciones tenderán a mejorar, con cielo parcialmente nublado. La temperatura alcanzará los 14°C y el viento cambiará al sector norte, con velocidades de entre 23 y 31 km/h.

El escenario anticipa, de esta manera, un sábado agradable y despejado en Tucumán, seguido por un domingo mucho más frío, con posibles precipitaciones durante las primeras horas. El pronóstico oficial del SMN puede actualizarse a medida que avance el fin de semana.

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