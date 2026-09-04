Ataque de dogos en Córdoba: una nena de dos años está en estado crítico

Resumen para apurados
- Una nena de dos años quedó en estado crítico este jueves tras ser atacada por dos dogos familiares en una casa de Villa El Libertador, Córdoba, por causas que se investigan.
- La tía resultó herida al defenderla y la niña fue reanimada tras un paro cardíaco. El hecho sigue a otros dos ataques graves de perros a menores en la provincia este mes.
- El caso reaviva el debate social y judicial sobre la tenencia responsable de razas peligrosas y la urgencia de mayores controles estatales para evitar nuevas tragedias.
Una nena de dos años fue atacada por dos dogos argentinos en Córdoba y permanece internada en estado crítico en el Hospital de Niños de la capital provincial. El hecho ocurrió este jueves al mediodía en una vivienda de barrio Villa El Libertador, donde la menor sufrió múltiples mordeduras en distintas partes del cuerpo.
El ataque se produjo alrededor de las 11, en una casa ubicada sobre calle Neiva al 5900. En el domicilio se encontraban dos dogos argentinos, una hembra de 10 años y un macho de 8, ambos pertenecientes a la familia.
Durante el episodio, la tía de la niña, de 34 años, intervino para intentar detener a los animales y también resultó herida. Según el parte policial, sufrió lesiones en la nuca, el hombro y la cabeza.
La nena sufrió un paro cardíaco durante el traslado
Después del ataque, la menor recibió las primeras atenciones médicas y fue trasladada al Hospital Príncipe de Asturias. El médico Pablo Beltramo explicó que la niña ingresó en paro cardíaco durante el traslado y que pudo ser reanimada.
“Pudimos reanimarla por suerte”, señaló el profesional en declaraciones a El Doce.
Una vez estabilizada, la paciente fue derivada al Hospital de Niños de Córdoba, donde permanece internada debido a la gravedad de las lesiones provocadas por las mordeduras.
Investigan el ataque de los dos dogos
El caso quedó bajo investigación para determinar las circunstancias en las que se produjo el ataque. Los animales permanecían en la vivienda y eran propiedad de la familia.
El episodio vuelve a poner el foco sobre los ataques de perros a menores registrados en Córdoba durante las últimas semanas.
El 9 de agosto, un nene de tres años, identificado como Salvador, murió luego de ser atacado por una perra mestiza en barrio Villa La Lonja. Por ese caso, la Justicia imputó por homicidio culposo a la dueña del animal y al hombre que estaba a cargo de su cuidado.
Días después, otro niño de tres años fue atacado por un perro cruza con pitbull en barrio Remedios de Escalada. El menor sufrió una grave lesión en el rostro, debió ser operado y recibió 65 puntos de sutura.
A estos casos se suma el juicio que se desarrolla por la muerte de Trinidad, ocurrida en 2023 en barrio Estación Flores. La víctima murió tras el ataque de perros dogo y el caso derivó en un proceso judicial contra el propietario de los animales.
El nuevo ataque de dogos en Córdoba volvió a generar preocupación por los episodios protagonizados por perros de gran porte y por las medidas de prevención y control necesarias para evitar nuevas víctimas.