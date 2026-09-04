“Los conozco bastante”: Veliez enfrenta a Tristán Suárez, su ex equipo, con San Martín en busca del Reducido

Veliez llegó al “Santo” durante la ventana de invierno y rápidamente empezó a tener protagonismo. Desde su arribo disputó 20 partidos, convirtió tres goles y aportó una asistencia, números que reflejan el lugar que fue ganando dentro del equipo de Alejandro Orfila. Su incorporación había sido oficializada el 1 de julio, durante la presentación de los refuerzos, cuando el propio jugador contó que ya había tenido la posibilidad de llegar meses antes.