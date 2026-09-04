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“Los conozco bastante”: Veliez enfrenta a Tristán Suárez, su ex equipo, con San Martín en busca del Reducido

El delantero, que jugó un año y medio en el líder de la zona B, conoce al rival y aseguró que el "Santo" tiene argumentos para quedarse con los tres puntos.

ALEGRE. Álvaro Veliez celebra su gol ante Almagro, uno de los tres que convirtió desde su llegada a San Martín durante la ventana de invierno.
ALEGRE. Álvaro Veliez celebra su gol ante Almagro, uno de los tres que convirtió desde su llegada a San Martín durante la ventana de invierno.
Por Gonzalo Cabrera Terrazas Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Álvaro Veliez enfrentará este sábado a Tristán Suárez en Ezeiza con San Martín de Tucumán para buscar un triunfo clave.
  • El delantero jugó un año y medio en el actual líder de la Zona B y ahora busca que el 'Santo' corte su racha de puntos perdidos.
  • Ubicado a dos puntos de la clasificación, San Martín necesita ganar para meterse al Reducido cuando restan apenas nueve fechas.
Resumen generado con IA

El reencuentro tendrá una camiseta distinta. Álvaro Veliez volverá este sábado al estadio 20 de Octubre, pero esta vez estará del lado visitante. El delantero, que pasó un año y medio en Tristán Suárez, enfrentará a un club que conoce desde adentro y a varios futbolistas con los que compartió vestuario. Será un duelo especial, aunque el objetivo está por encima de cualquier recuerdo: San Martín necesita ganar para acercarse al Reducido.

Veliez llegó al “Santo” durante la ventana de invierno y rápidamente empezó a tener protagonismo. Desde su arribo disputó 20 partidos, convirtió tres goles y aportó una asistencia, números que reflejan el lugar que fue ganando dentro del equipo de Alejandro Orfila. Su incorporación había sido oficializada el 1 de julio, durante la presentación de los refuerzos, cuando el propio jugador contó que ya había tenido la posibilidad de llegar meses antes.

Ahora le toca volver a Ezeiza en otro contexto. “Conozco bastante el club. Estuve un año y medio ahí, conozco bastante a los chicos y al técnico. Nos vamos a enfrentar a un gran equipo, pero nosotros tenemos nuestras armas para salir a ganar y vamos a ir a buscar eso”, dijo Veliez en diálogo con LA GACETA.

Su conocimiento puede ser un dato importante para un San Martín que tendrá enfrente al líder de la zona B. Tristán Suárez llega arriba, sostenido por una estructura ordenada y una de las defensas más firmes del torneo. El equipo de José María Martínez no necesita monopolizar la pelota para controlar los partidos: suele compactarse, cerrar espacios y lastimar por las bandas o mediante el balón detenido.

Para Veliez, sin embargo, San Martín también tiene argumentos suficientes. “Siento que siempre somos superiores al rival. Tenemos muchas llegadas, muchas aproximaciones al arco. Nos está faltando, por ahí, cerrar mejor los partidos, pero siempre somos superiores”, explicó.

La frase apunta directamente a una de las principales cuentas pendientes del “Santo”. El equipo genera, domina por momentos y consigue instalarse cerca del área rival, pero todavía no logra transformar esa superioridad en la cantidad de victorias que necesita. Después del empate 1 a 1 frente a Güemes, San Martín quedó undécimo, con 36 puntos, a dos unidades de la zona de clasificación.

“Nos está faltando ganar y es lo único que nos acercaría al Reducido, que es lo que queremos”, afirmó Veliez. El diagnóstico es sencillo y, al mismo tiempo, urgente. Quedan nueve fechas y cada punto empieza a tener un peso mayor, especialmente porque el calendario pondrá al equipo frente a rivales que también pelean arriba.

RECUERDO. Álvaro Veliez, durante su paso por Tristán Suárez antes de llegar a San Martín. RECUERDO. Álvaro Veliez, durante su paso por Tristán Suárez antes de llegar a San Martín.

El encuentro de este sábado aparece, en ese sentido, como una prueba exigente. Tristán Suárez viene de perder 2 a 1 con Atlético de Rafaela, pero conserva el liderazgo y se siente cómodo en partidos cerrados. San Martín deberá encontrar espacios ante un rival que suele defender con muchos futbolistas detrás de la línea de la pelota y, al mismo tiempo, evitar que sus transiciones y acciones de balón detenido se conviertan en un problema.

El delantero también destacó cómo está el plantel después del empate con Güemes. “Nos dolió ese empate, pero vamos a seguir trabajando el doble para lograr el objetivo. El grupo siempre tira para adelante y estamos todos juntos”, sostuvo.

Un gran desafío

Esa confianza deberá traducirse este sábado en Ezeiza. San Martín no puede conformarse con volver a jugar bien. Necesita sumar de a tres, especialmente después de una seguidilla de partidos en la que dejó escapar puntos y perdió terreno en la pelea por ingresar al Reducido.

Veliez, además, tiene claro qué demanda la camiseta que ahora defiende. “Tenemos que demostrar porque estamos en un equipo grande y tenemos que salir a ganar todos los partidos”, concluyó.

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