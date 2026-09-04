La tucumana Guadalupe Manino es la nueva ganadora de la Beca WIATT 2026 de Aeropuertos Argentina

Resumen para apurados
- La tucumana Guadalupe Manino ganó la Beca WIATT 2026 para estudiar Ingeniería en la Universidad Austral, en una iniciativa orientada a sumar mujeres a la tecnología.
- Fue seleccionada entre más de mil aspirantes de todo el país tras una instancia final en Aeroparque. El programa de Aeropuertos Argentina lleva otorgadas más de 500 becas.
- El beneficio del 100% y el plan de mentorías buscan transformar la equidad de género futura en áreas de innovación y aeronáutica, históricamente dominadas por hombres.
Guadalupe Manino, estudiante del colegio Sagrado Corazón de Jesús de las Hermanas Esclavas, de San Miguel de Tucumán, fue seleccionada como la ganadora de la Beca WIATT 2026 – Universidad Austral, una iniciativa de Aeropuertos Argentina que busca promover el acceso de mujeres jóvenes a carreras vinculadas con la ingeniería, la tecnología y la innovación.
La joven tucumana fue elegida entre más de 1000 postulantes de todo el país y superó las distintas etapas del proceso de selección hasta llegar al Assessment final, en el que participaron 11 finalistas.
Como ganadora de la edición 2026, Manino accederá a una beca del 100% para estudiar una carrera de Ingeniería en la Universidad Austral, una oportunidad que incluye no solo la formación universitaria sino también el acompañamiento de una comunidad de mujeres vinculadas con la industria.
Guadalupe Manino fue elegida entre 11 finalistas
La edición 2026 de la Beca WIATT reunió a estudiantes del último año del secundario de distintas provincias argentinas. De las más de 1000 jóvenes inscriptas, 11 llegaron a la instancia final y participaron del proceso de selección realizado en Aeroparque.
Nueve de las 11 finalistas provenían del interior del país. Entre ellas estuvo Guadalupe Manino, quien finalmente obtuvo la beca que le permitirá comenzar su formación universitaria.
La iniciativa está destinada a mujeres que cursan el último año del secundario y tiene como objetivo acercarlas a carreras relacionadas con la tecnología, la innovación y la ingeniería, áreas en las que históricamente la participación femenina fue menor.
Qué incluye la Beca WIATT 2026
La beca otorgada por Aeropuertos Argentina y la Universidad Austral cubre el 100% de la carrera universitaria.
Además de la formación académica, el programa contempla distintas herramientas para acompañar a las estudiantes durante su desarrollo profesional. Entre ellas se encuentran:
- Mentoría y acompañamiento.
Espacios de networking.
Contacto con referentes de la industria.
Integración a una comunidad de mujeres vinculadas con el sector.
Formación orientada al desarrollo de habilidades tecnológicas y profesionales.
Una iniciativa para sumar mujeres a la industria tecnológica
El programa Women in Aviation, Travel & Tourism (WIATT) fue creado en 2019 por Aeropuertos Argentina con el objetivo de impulsar el desarrollo de mujeres en la industria de la aviación, los viajes y el turismo.
El programa promueve acciones de formación, capacitación, networking y sensibilización para generar un ecosistema más diverso e inclusivo.
Desde su creación, WIATT ya otorgó más de 500 becas en Argentina, Armenia, Brasil, Ecuador, Italia y Uruguay.
"La educación es una de las herramientas más poderosas para generar oportunidades. Con WIATT buscamos que más jóvenes puedan imaginarse y proyectarse en carreras que históricamente tuvieron una menor participación femenina", destacó Verónica Rodríguez Bargiela, directora de Recursos Humanos y Estrategia de Aeropuertos Argentina.
La ejecutiva también remarcó la importancia de acercar a las estudiantes desde temprano a una industria que necesita "talento diverso y nuevas miradas".
WIATT, reconocida por sus políticas de equidad
El programa recibió distintos reconocimientos por su aporte a la equidad de género en la industria aeronáutica.
Entre sus principales distinciones figuran el Sky Equity Award 2025, otorgado por un jurado internacional integrado por organismos como la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), y el Premio Obrar de Oro 2024.
En 2026, WIATT también fue reconocido por Great Place to Work por su impacto positivo.
Con la incorporación de Guadalupe Manino como nueva becaria, Aeropuertos Argentina busca continuar fortaleciendo el acceso de jóvenes mujeres a carreras de Ingeniería y tecnología y ampliar sus oportunidades de desarrollo profesional.
Aeropuertos Argentina: cuántos aeropuertos opera
Aeropuertos Argentina comenzó sus operaciones en 1998 y actualmente administra 35 aeropuertos en el país. La compañía cuenta con más de 2700 empleados y forma parte de Corporación América Airports, que opera y administra 53 aeropuertos en seis países: Argentina, Armenia, Brasil, Ecuador, Italia y Uruguay.
La empresa también desarrolló obras de modernización y ampliación en distintas terminales aéreas argentinas, incorporando tecnología y nuevos servicios.