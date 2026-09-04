La tucumana Guadalupe Manino es la nueva ganadora de la Beca WIATT 2026 de Aeropuertos Argentina

Guadalupe Manino, estudiante del colegio Sagrado Corazón de Jesús de las Hermanas Esclavas, de San Miguel de Tucumán, fue seleccionada como la ganadora de la Beca WIATT 2026 – Universidad Austral, una iniciativa de Aeropuertos Argentina que busca promover el acceso de mujeres jóvenes a carreras vinculadas con la ingeniería, la tecnología y la innovación.