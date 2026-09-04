¡A pura diversión! Masha y el Oso llegan a LA GACETA con una colección imperdible para leer, jugar y aprender

Las travesuras y aventuras de la pequeña Masha y su inseparable amigo el Oso desembarcan en Tucumán con una propuesta pensada para entretener y educar a los más chicos. Desde el próximo martes, LA GACETA presenta la colección oficial de Masha y el Oso, un lanzamiento ideal para compartir en familia y reforzar contenidos escolares de manera lúdica.