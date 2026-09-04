¡A pura diversión! Masha y el Oso llegan a LA GACETA con una colección imperdible para leer, jugar y aprender

Resumen para apurados
- LA GACETA lanza este martes en Tucumán la colección oficial de Masha y el Oso para promover la lectura y el aprendizaje infantil en familia.
- La propuesta incluye nueve entregas semanales con libro, juguete coleccionable y lámina escolar, disponibles de forma opcional por $14.990.
- La iniciativa busca consolidar hábitos de lectura temprana y aportar recursos pedagógicos que acompañen la etapa escolar de los niños.
Las travesuras y aventuras de la pequeña Masha y su inseparable amigo el Oso desembarcan en Tucumán con una propuesta pensada para entretener y educar a los más chicos. Desde el próximo martes, LA GACETA presenta la colección oficial de Masha y el Oso, un lanzamiento ideal para compartir en familia y reforzar contenidos escolares de manera lúdica.
Un combo 3 en 1 para aprender jugando
Cada entrega de la saga destaca por su gran valor y variedad, combinando lectura, juego y aprendizaje en un mismo paquete:
Un libro de cuentos: Cintas narrativas coloridas con las mejores historias de los personajes para estimular el hábito de la lectura desde la primera infancia.
Un juguete coleccionable: Figuras de alta calidad que reúnen toda la diversidad de animales que los acompañan en sus aventuras.
Una lámina escolar gigante: Un recurso pedagógico en papel de formato grande para pegar en la habitación o llevar a la escuela, con temas esenciales como el Abecedario, el Mapa de la Argentina, el Sistema Solar y los Números.
Primera entrega: el Mono y el Abecedario
El lanzamiento arranca fuerte este martes con el primer conjunto de la colección: la figura del simpático Mono junto con la lámina educativa del Abecedario, un material perfecto para apoyar los primeros pasos en la lectoescritura.
El cronograma completo de las 9 entregas:
Entrega 1: Mono + Lámina Abecedario
Entrega 2: Lobo + Lámina Números
Entrega 3: Cabra + Lámina Vocales
Entrega 4: León + Lámina Mi Cuerpo
Entrega 5: Erizo + Lámina Mapa de la Argentina
Entrega 6: Oveja + Lámina Formas Geométricas
Entrega 7: Rana + Lámina Números
Entrega 8: Tigre + Lámina Colores
Entrega 9: Gato + Lámina Sistema Solar
¿Cómo conseguirla?
La colección de Masha y el Oso se conseguirá todos los martes. Los lectores podrán adquirir cada entrega de forma opcional junto con su ejemplar de LA GACETA por solo $14.990.
¡No te quedes sin la tuya y empezá a completar la colección este martes!