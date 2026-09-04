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Talleres cerró una campaña perfecta y se consagró campeón del Súper 4 U21

El equipo de Juan Pablo Flores ganó sus 12 partidos y coronó el invicto con una victoria 78-66 sobre Belgrano en la final.

CAMPEONES. Talleres celebró junto a familiares y allegados la conquista del Súper 4 U21, coronando una campaña perfecta de 12 triunfos en 12 partidos.
CAMPEONES. Talleres celebró junto a familiares y allegados la conquista del Súper 4 U21, coronando una campaña perfecta de 12 triunfos en 12 partidos. Prensa Talleres.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Talleres se consagró campeón invicto del Súper 4 U21 tras vencer 78-66 a Belgrano en la final disputada en la cancha de Independiente.
  • El equipo de Juan Pablo Flores completó una campaña perfecta con 12 victorias consecutivas y tuvo a Francesco Maddalena como MVP del certamen.
  • Este título consolida el dominio del club en divisiones formativas y afianza una prometedora camada de basquetbolistas para la categoría superior.
Resumen generado con IA

Talleres se consagró campeón del segundo Torneo Súper Liga de la Liga Próximo U21 después de derrotar en la final a Belgrano Cultural y Deportivo por 78-66, en una definición disputada en la cancha de Independiente. El conjunto dirigido por Juan Pablo Flores cerró así una campaña perfecta: ganó los 12 partidos que disputó y levantó el título de manera invicta.

El equipo mostró regularidad desde el inicio del certamen. Ganó los 10 encuentros de la fase regular y mantuvo su nivel en el Súper 4. En semifinales superó con contundencia a Estudiantes por 108-74, mientras que Belgrano consiguió su lugar en la definición luego de dejar en el camino a Asociación Mitre.

En la final, Talleres volvió a responder. Frente a un rival que también había llegado con argumentos al partido decisivo, logró imponer condiciones y terminó festejando por 78-66 para coronar una campaña sin derrotas.

La consagración tuvo además un protagonista destacado: Francesco Maddalena fue elegido MVP del Súper 4, como reconocimiento a su rendimiento en la instancia decisiva.

El plantel campeón estuvo integrado por Octavio Ayusa Haad, Francesco Maddalena, Valentín Ariza, Octavio Aguaisol, Juan Martín Álvarez, Camilo Jiménez, Heraldo Palacio, Andrés Agüero, Mateo Carrillo, Lizandro Vildoza, Graciano Moreno, Bautista Brito, Luca Montero, Agustín Calazzo, Juan Zanesky, Joaquín García y Lucas Ogas.

El cuerpo técnico estuvo encabezado por Juan Pablo Flores, con Gabriel Agüero como asistente. Juntos condujeron a Talleres a un título que tuvo un valor extra: el equipo no sólo se quedó con el Súper 4, sino que lo hizo cerrando una campaña perfecta de 12 victorias en 12 partidos.

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