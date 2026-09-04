Talleres cerró una campaña perfecta y se consagró campeón del Súper 4 U21

Talleres se consagró campeón del segundo Torneo Súper Liga de la Liga Próximo U21 después de derrotar en la final a Belgrano Cultural y Deportivo por 78-66, en una definición disputada en la cancha de Independiente. El conjunto dirigido por Juan Pablo Flores cerró así una campaña perfecta: ganó los 12 partidos que disputó y levantó el título de manera invicta.