Sobrevivió a una caída desde un tercer piso y, tras recibir el alta, lo atropelló un patrullero en la puerta del hospital
Alexis llevaba 20 días internado por una grave fractura de fémur. Cuando salió del nosocomio en silla de ruedas y esperaba un remis, un móvil policial perdió el control, derribó las rejas y lo embistió. Los tornillos que le habían colocado en la pierna se desplazaron y deberá someterse a una nueva cirugía.
Resumen para apurados
- En Santa Fe, un joven recién dado de alta del Hospital Cullen fue atropellado en la entrada por un patrullero que maniobraba para dar paso a una ambulancia.
- El joven salía en silla de ruedas tras 20 días internado por un choque en moto. Previamente, ya había sobrevivido a una grave caída desde un tercer piso.
- El impacto desplazó los tornillos de su pierna y obligará a operarlo por sexta vez, mientras el hospital repara los destrozos sufridos en su acceso.
La historia de Alexis parece acumular accidentes improbables. El joven de 21 años había pasado 20 días internado en el Hospital José María Cullen de Santa Fe después de sufrir una fractura de fémur en tres partes durante un accidente en moto. Pero cuando finalmente recibió el alta médica, ocurrió otro episodio que lo obligará a regresar al quirófano.
Alexis acababa de salir del hospital en silla de ruedas y esperaba un remis en la vereda junto a un amigo cuando un patrullero que se encontraba en la zona perdió el control, derribó las rejas del ingreso y lo atropelló.
El móvil policial realizaba una maniobra para permitir el paso de una ambulancia que llegaba al hospital con alerta roja cuando se produjo el choque.
“Se le fue la camioneta y vino derecho a nosotros; nos agarró de lleno y nos estampilló contra las rejas”, relató Alexis a Cadena 3.
El patrullero lo atropelló cuando acababa de recibir el alta
El impacto provocó nuevas lesiones en la pierna que había sido operada recientemente. Según contó el joven, cuando intentó incorporarse después del choque advirtió que algo no estaba bien: la pierna estaba gravemente doblada.
Los médicos comprobaron posteriormente que los tornillos intramedulares que le habían colocado durante la primera operación se habían desplazado como consecuencia del impacto.
Ahora Alexis deberá someterse a una nueva intervención quirúrgica.
“Ya voy por la sexta cirugía”, lamentó el joven, que todavía no sale de su asombro por la sucesión de accidentes que atravesó.
También sobrevivió a una caída desde un tercer piso
El atropello frente al Hospital Cullen no es el primer accidente grave que sufrió Alexis. Antes de la fractura de fémur y del choque con el patrullero, había sobrevivido a una caída desde un tercer piso mientras trabajaba como albañil.
Aquel accidente le provocó graves lesiones: sufrió la trituración de un codo, perdió piezas dentales y sufrió una herida en la cabeza provocada por una madera. También tuvo una hernia y, en otra oportunidad, un clavo le atravesó una mano.
Pese a la gravedad de los episodios, el joven intenta tomarse con humor la seguidilla de accidentes que protagonizó.
“Yo creo que ya no me quedan más vidas; me lo tomo casi como una broma”, contó.
Cómo está el joven atropellado por el patrullero
Alexis permanece nuevamente internado en el Hospital Cullen, donde los médicos evalúan su evolución y preparan la nueva cirugía.
La subdirectora del centro de salud, Amanda Sánchez, informó que los tres heridos por el choque —Alexis, su amigo y el conductor del patrullero— se encuentran estables y fuera de peligro.
El accidente también provocó daños en el ingreso principal del hospital. El patrullero derribó parte del portón y del enrejado.
A pesar de los destrozos, la guardia del Hospital Cullen continuó funcionando con normalidad.