Sobrevivió a una caída desde un tercer piso y, tras recibir el alta, lo atropelló un patrullero en la puerta del hospital

La historia de Alexis parece acumular accidentes improbables. El joven de 21 años había pasado 20 días internado en el Hospital José María Cullen de Santa Fe después de sufrir una fractura de fémur en tres partes durante un accidente en moto. Pero cuando finalmente recibió el alta médica, ocurrió otro episodio que lo obligará a regresar al quirófano.