Agbaidor, el elefante huérfano que sobrevivió en la selva de Nigeria y encontró una madre humana

La cría se alimenta con una mezcla de leche en polvo, coco, avena cocida y otros ingredientes para una nutrición específica, así como le brindan apoyo social para consolarla y ayudarla a desarrollarse sin su familia biológica. Los dedicados cuidadores de animales se turnaban para permanecer con el elefante las 24 horas del día dentro de un espacio cercado improvisado cerca del puesto principal de los guardabosques, arropándolo suavemente con una manta de algodón marrón para mantener su temperatura estable mientras dormía. Actualmente son cinco los que se desempeñan como cuidadores de Agbaibor.