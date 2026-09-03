Álvaro Montero se lució y Boca eliminó a Vélez de la Copa Argentina

Boca Juniors sufrió, pero terminó festejando. Álvaro Montero apareció en el momento justo para convertirse en el héroe de la noche y darle al “Xeneize” el pasaje a los cuartos de final de la Copa Argentina. Después de empatar 0-0 con Vélez durante los 90 minutos, el equipo de La Ribera se impuso por 4-3 en la definición desde los 12 pasos en el estadio Mario Alberto Kempes, de Córdoba, y ahora enfrentará a Racing por un lugar en las semifinales.