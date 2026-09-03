Álvaro Montero se lució y Boca eliminó a Vélez de la Copa Argentina

Boca Juniors sufrió, pero terminó festejando. Álvaro Montero apareció en el momento justo para convertirse en el héroe de la noche y darle al “Xeneize” el pasaje a los cuartos de final de la Copa Argentina. Después de empatar 0-0 con Vélez durante los 90 minutos, el equipo de La Ribera se impuso por 4-3 en la definición desde los 12 pasos en el estadio Mario Alberto Kempes, de Córdoba, y ahora enfrentará a Racing por un lugar en las semifinales.
Fue un partido cerrado, parejo y con momentos de tensión. Boca y Vélez tuvieron oportunidades para quedarse con la victoria durante el tiempo reglamentario, pero ninguno consiguió encontrar el camino del gol. El empate sin goles terminó llevando la definición al lugar donde los nervios pesan tanto como la precisión: los penales. Allí, el “Xeneize” tuvo a Montero y terminó respirando aliviado después de una noche en la que estuvo muy cerca de quedar eliminado.
Vélez avisó primero. A los nueve minutos, Ronaldo Martínez ganó con mucha facilidad en las alturas luego de un tiro de esquina y conectó un cabezazo que se fue por encima del travesaño. Un minuto después, el partido se detuvo para rendirle homenaje a Lionel Messi. Tal como dispuso la AFA, a los 10 minutos se realizó un minuto de aplausos en reconocimiento al capitán de la Selección, luego de que comunicara su retiro del combinado nacional.
A los 15 minutos, Manuel Lanzini intentó sorprender con un tiro libre desde lejos y la pelota pasó muy cerca del palo izquierdo de Montero. Boca respondió seis minutos después y tuvo una de sus primeras grandes oportunidades. Tomás Marchiori rechazó un remate de Tomás Belmonte dentro del área y, en el rebote, la defensa de Vélez consiguió bloquear el disparo de Santiago Ascacíbar.
El “Xeneize” volvió a acercarse a los 26 minutos, cuando Alan Velasco sacó un remate cruzado que terminó en las manos de Marchiori. El arquero del “Fortín” también fue protagonista a los 33’, cuando respondió con una gran intervención para enviar al córner un cabezazo involuntario de su compañero Elías Gómez.
El tramo final del primer tiempo fue el más entretenido. A los 41 minutos, Belmonte tuvo una oportunidad inmejorable para abrir el marcador, pero no consiguió acertarle al arco luego de recibir un pase dentro del área. Vélez contestó inmediatamente: un minuto después, Matías Pellegrini quedó en una posición inmejorable y sacó un remate que se fue desviado.
El segundo tiempo mantuvo la misma paridad. Apenas comenzado, Boca tuvo una situación muy clara. Entre Villa y Velasco buscaron el gol, pero la defensa de Vélez apareció justo a tiempo para bloquear el remate. A los 12 minutos, Villa volvió a intentarlo desde media distancia. El colombiano recibió desde la izquierda, enganchó y, al comprobar que no tenía marca cerca, probó desde lejos, aunque su disparo se fue muy desviado.
Boca siguió buscando. A los 21 minutos, Velasco tuvo el gol después de una excelente asistencia de Leandro Paredes. El volante ofensivo remató cruzado y la pelota pasó muy cerca del palo. Fue una de esas oportunidades que, en un partido tan equilibrado, pueden definir una clasificación.
Vélez también tuvo su respuesta. A los 23’, luego de un pase largo de Rodrigo Robertone, Pellegrini bajó la pelota para la llegada de Ronaldo Martínez, quien remató desde la medialuna, pero nuevamente sin encontrar el arco.
Parecía que el partido caminaba irremediablemente hacia los penales. Sin embargo, a los 44’ apareció la jugada que pudo cambiarlo todo. Sebastián Zunino sancionó penal para Vélez por una infracción de Montero sobre Simón Escobar. Dilan Godoy tomó la pelota, se hizo cargo de la responsabilidad y tuvo en sus pies la posibilidad de darle al “Fortín” el pase a la siguiente ronda. El juvenil abrió demasiado el empeine y su remate terminó estrellándose contra el palo. Boca respiró. Vélez dejó pasar una oportunidad enorme y el partido terminó 0-0.
La historia se trasladó entonces a los 12 pasos. Allí, Montero se lució al contener los remates de Elías Gómez y Thiago Silvero y terminó inclinando una definición que parecía destinada a prolongarse hasta el último suspiro. El 4-3 final desató el festejo “xeneize” y dejó al “Fortín” con las manos vacías.