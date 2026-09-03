Lo de la Paliza: el fenómeno gastronómico y cultural que conquistó tucumanos y figuras nacionales
A pocas cuadras del corazón de la ciudad de San Miguel de Tucumán, existe un lugar que logró algo cada vez más difícil: transformarse en una parada obligada para quienes quieren vivir Tucumán a través de los sabores y la música.
Lo de la Paliza se consolidó como uno de los espacios gastronómicos y culturales más elegidos de la ciudad, tanto por tucumanos como por turistas y figuras nacionales que visitan la provincia.
Detrás de este espacio, ubicado a una cuadra de Plaza Independencia -en Laprida 181-, se encuentran tres mujeres: la reconocida cantante tucumana Cecilia Paliza -quien le da el nombre al restaurante-, la periodista y productora Luciana Collado, y la diseñadora María Inés Paliza. Juntas construyeron este lugar, que posiciona a Tucumán y transforma sus mediodías y noches con su gastronomía y shows en vivo.
Quienes ingresan por primera vez descubren rápidamente que no es solo un restaurante. Es una experiencia. La luna “tucumana” iluminada es protagonista del salón. También pueden verse plantas de cañas de azúcar y el último traje de gaucho, botas, poncho y guitarra del fundador de los Tucu Tucu, el Chango Paliza. Todo fue realizado con una premisa clara: rendir homenaje a Tucumán.
La carta es innovadora. Cada plato y postre lleva el nombre de personajes históricos, artistas, próceres, calles emblemáticas o figuras que forman parte de la memoria colectiva de la provincia. Las porciones son abundantes y sabrosas y el costo es totalmente accesible.
El lugar donde la ciudad volvió a encontrarse con los grandes shows
Si algo distingue este lugar es haber recuperado una tradición que muchos creían perdida en la ciudad: la experiencia de cenar mientras se disfruta de espectáculos en vivo de calidad.
Mucho antes de que esta modalidad comenzara a multiplicarse en otros espacios gastronómicos, Lo de la Paliza apostó por devolverle a la ciudad aquella mística de los pubs y restaurantes con programación artística permanente.
Cada viernes y sábado y eventos especiales, el espacio presenta espectáculos especialmente seleccionados para cada noche -o mediodía en algunos casos-. Folclore, música popular, y figuras consagradas forman parte de su cartelera.
Por esa razón, aunque no es obligatorio reservar, la demanda suele ser tan alta que se recomienda hacerlo con uno o dos días de anticipación (al celular 3812418094).
La parrillada y empanadas que conquistan a tucumanos y turistas
Su gastronomía tiene un protagonista indiscutido: una parrillada elaborada con carnes premium de primera calidad que es considerada por muchos clientes como una de las mejores de la ciudad.
Entre todas las especialidades, las empanadas ocupan un lugar destacado. Elaboradas luego de un largo proceso de investigación, pruebas y perfeccionamiento, hoy comienzan a posicionarse entre las más reconocidas de la provincia, convirtiéndose en uno de los productos más solicitados por visitantes y turistas.
Una propuesta accesible en pleno centro de la ciudad
Lo de la Paliza también se destaca por ofrecer uno de los menús más accesibles de toda la zona céntrica de la ciudad. Tanto al mediodía como a la noche.
La propuesta incluye cortesía, plato principal, bebida y postre, combinando abundancia, calidad y sabor en una relación precio-producto difícil de encontrar en el centro tucumano.
Además, el restaurante abre todos los días de la semana, tanto al mediodía como por la noche, permitiendo que vecinos, trabajadores, turistas y familias encuentren siempre una opción disponible para disfrutar.
Un proyecto en crecimiento
El crecimiento sostenido llevó a Lo de la Paliza a comenzar este año su participación en distintos circuitos y competencias gastronómicas nacionales, buscando medir su propuesta frente a establecimientos de todo el país.
Las fundadoras ya trabajan en nuevos proyectos que contemplan la apertura de futuras sucursales en distintos puntos de la provincia, con el objetivo de llevar esta experiencia a más ciudades y localidades tucumanas.
Mientras tanto, Lo de la Paliza continúa consolidándose como uno de los espacios más representativos de la ciudad de San Miguel de Tucumán, un lugar donde la gastronomía, la cultura, la música, la historia y la identidad provincial conviven en una misma mesa.
Porque hay restaurantes donde se come bien. Y hay otros donde, además, se vive Tucumán. Lo de la Paliza pertenece a esta última categoría.