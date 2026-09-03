Lo de la Paliza: el fenómeno gastronómico y cultural que conquistó tucumanos y figuras nacionales

Quienes ingresan por primera vez descubren rápidamente que no es solo un restaurante. Es una experiencia. La luna “tucumana” iluminada es protagonista del salón. También pueden verse plantas de cañas de azúcar y el último traje de gaucho, botas, poncho y guitarra del fundador de los Tucu Tucu, el Chango Paliza. Todo fue realizado con una premisa clara: rendir homenaje a Tucumán.