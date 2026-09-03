Cartas de lectores: la plaza Urquiza

Ya está cercada la plaza Urquiza para una nueva remodelación. La anterior fue hace unos 15 años y no duró nada. Sus baldosas pronto comenzaron a romperse y despegarse; los espacios verdes desaparecieron, invadidos por canchas de fútbol, baños para perros y un largo etcétera. Los ciudadanos esperamos que esta nueva remodelación contemple también la reposición de la docena de árboles que, sólo en la plaza, se desplomaron durante las tormentas de los últimos veranos, y que jamás fueron reemplazados. Y también tenemos la esperanza que, una vez completada la remodelación los agentes de policía y de la PPC (Patrulla de Protección Ciudadana) destinados allí dejen de estar absortos en sus celulares y tomando mate o gaseosa con los trapitos del lugar, y cumplan con sus deberes de proteger a las personas y los bienes públicos.