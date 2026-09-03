Cartas de lectores: desperdicio de agua

Muy buena la iniciativa de la SAT y la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UNT, sobre cómo volver a usar las aguas grises. Pero también es importante no desperdiciar el agua que se nos provee. Desde hace mucho tiempo, quizás un año, en Amador Lucero primera cuadra, corre por la calle, a lo largo del cordón cuneta de la vereda, una verdadera correntada de agua en forma permanente. Creo que es oportuno que los responsables de la SAT solucionen ese problema sin más dilación; es un gran desperdicio de agua.