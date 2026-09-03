La persistencia de la informalidad laboral

Desde hace décadas se sostiene la necesidad de combatir la ilegalidad, la autopista que conduce a la informalidad en el trabajo. Los empresarios aducen una cuestión de costo; los trabajadores justifican la aceptación de tal esquema en aquello de que, con un solo empleo, les resulta difícil atender la canasta familiar. Y el Estado, en tanto, esgrime que, de combatirla frontalmente, pagará un costo político elevado por las consecuencias sociales que eso acarrearía.