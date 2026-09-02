Política

Leila Gianni renunció a La Libertad Avanza, con críticas al Gobierno

La concejal de La Matanza aseguró que su alejamiento es producto de una decisión “profundamente meditada” y que “desde las fuerzas del cielo ya no se puede comprender al pueblo”.

Leila Gianni se hizo conocida por ser la abogada del Ministerio de Capital Humano
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Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La concejal de La Matanza Leila Gianni renunció hoy a La Libertad Avanza tras acusar al Gobierno nacional de desconectarse de las demandas y necesidades del pueblo.
  • La exfuncionaria de Capital Humano denunció falta de respuestas internas a sus reclamos éticos y advirtió que la macroeconomía desatiende la crisis social y la inseguridad.
  • La ruptura expone tensiones internas en el oficialismo bonaerense, mientras Gianni anticipó que se integrará a un nuevo espacio político cercano al trabajo barrial.
Resumen generado con IA

En un largo posteo en redes sociales, la mediática concejal de La Matanza Leila Gianni anunció hoy que renuncia a las filas de La Libertad Avanza.

"Yo no me voy de la batalla ni de mis convicciones, me voy de un espacio en el que ya no puedo reconocer aquello por lo que alguna vez decidí luchar", expresó.

La dirigente política subrayó que su alejamiento de La Libertad Avanza es producto de una decisión "profundamente meditada" ya que siente que el Gobierno se desconectó de las demandas de la sociedad y que "desde las fuerzas del cielo ya no se puede comprender al pueblo".

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"No quiero ser parte de un proyecto que, en la práctica, está dejando afuera a muchos argentinos y donde siento que no se escucha al pueblo", sentenció.

En otra de las placas gráficas que utilizó en su publicación, Gianni acusó al Gobierno de "olvidarse de la gente".

La matancera reconoció que "había que ordenar la macroeconomía, cambiar el rumbo y terminar con años de irresponsabilidad" y valoró la lucha del Gobierno contra "los militantes del hambre".

No obstante, consideró que "la macroeconomía no puede borrar la vida cotidiana, al que trabaja y no alcanza, al comerciante, al emprendedor y al vecino".

En otro pasaje, respondió a las críticas por su alta exposición pública y al respecto dijo que "recorrer el territorio no es estar en campaña", como la acusaron.

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"Es hacer tu trabajo. Es cumplir tu mandato. Estar cerca del vecino, caminar los barrios y recorrer la provincia de Buenos Aires no puede ser estigmatizado", opinó.

En ese sentido, señaló que "la política no puede aparecer únicamente cuando llega una elección".

En otro orden, afirmó que "la política no puede ser un negocio personal".

"No estoy dispuesta a aceptar que se transforme en una herramienta para hacer negocios con el poder político de turno, en contra de los vecinos; ni para ocupar cargos simplemente por ocuparlos".

Y siguió: "Lo hice saber. Lo advertí. Pedí respuestas. Lo informé muchas veces y en todos los niveles que correspondían. No recibí respuesta alguna".

En modo filosófico, Gianni evaluó que "cuando una persona plantea algo así y del otro lado hay silencio, también hay una respuesta".

"Mientras tanto en nuestros barrios, el narco avanza", alertó, y continuó diciendo que "la inseguridad golpea a los vecinos y muchas familias que sienten que están solas".

En una crítica a la gestión bonaerense de Axel Kicillof, manifestó que "La Matanza no puede seguir siendo tierra de nadie mientras la provincia mira para otro lado".

"Kicillof y (el intendente de La Matanza, Fernando) Espinoza tienen responsabilidades. El abandono y el narcotráfico no empezaron ayer", dijo.

Sobre el final de su posteo, Gianni reiteró que su "renuncia" a la pertenencia libertaria "no significa renunciar a sus convicciones".

"Significa ser consecuente con ellas. Vine a la política a trabajar y a defender a los vecinos. No quiero ser parte del pasado, pero tampoco de un presente que incluya a menos argentinos", reflexionó.

Por todo esto, adelantó que se unirá a una "nueva fuerza que nace de abajo", que "no se frena", que "no negocia" y que es "irresistible".

"Elijo una fuerza que nace de abajo. Una fuerza que abre puertas, escucha y acompaña. Que no necesita cargos para tener voz ni permiso para caminar los barrios. No importa lo que digan los trolls; cuenta lo que se siente en la gente", concluyó.

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