Cultura

Pepita la Pistolera, Masha y los Osos encabezan la cartelera de los cines

Las salas tucumanas suman nuevas propuestas desde este jueves, con funciones diarias, trasnoches y títulos para toda la familia.

Pepita la Pistolera, Masha y los Osos encabezan la cartelera de los cines
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Los cines tucumanos renovaron su cartelera este jueves con los estrenos de Pepita la Pistolera y Masha y los Osos para ampliar la oferta recreativa local.
  • La grilla de los complejos Atlas incluye funciones diarias, trasnoches, el reestreno de Terminator 2 y títulos de acción y animación que siguen en pantalla.
  • Vigente hasta el 9 de septiembre, la variada programación busca atraer a públicos de todas las edades e impulsar la asistencia a las salas provinciales.
Resumen generado con IA

La cartelera cinematográfica se renueva esta semana con propuestas para distintos públicos. “Pepita la Pistolera” llega como uno de los principales estrenos, mientras que los más chicos podrán disfrutar de “Masha y los Osos”. A ellas se suma el regreso a la pantalla grande de “Terminator 2: El Juicio Final” y la continuidad de “Spiderman: Un Nuevo Día”, una de las opciones de acción que mantiene varias funciones en las salas tucumanas.

La programación estará vigente desde este jueves 3 hasta el miércoles 9 de septiembre en los complejos Atlas Via24 y Atlas Monteagudo. También continúan en pantalla títulos como “Toy Story 5”, “La Noche del Demonio”, “La Odisea”, “Yo Narciso”, “Coyote vs Acme” y “Zona Cero”.

Pepita la Pistolera, Masha y los Osos encabezan la cartelera de los cines

Cartelera completa

Atlas Via24

Sala 1

“Toy Story 5”, castellano, 2D + M8, a las 17, todos los días.

“Spiderman: Un Nuevo Día”, castellano, 2D + M8, a las 19.20, todos los días.

“Pepita la Pistolera”, estreno, castellano, 2D + M8, a las 22.30, todos los días.

“Pepita la Pistolera”, estreno, castellano, 2D + M8, trasnoche del sábado a la 1.

Pepita la Pistolera, Masha y los Osos encabezan la cartelera de los cines

Sala 2

“La Noche del Demonio”, castellano, 2D, a las 17, todos los días.

“Pepita la Pistolera”, estreno, castellano, 2D, a las 19.30, todos los días.

“La Odisea”, subtitulada, 2D, a las 21.50, todos los días.

“Spiderman: Un Nuevo Día”, castellano, 2D, trasnoche del sábado a la 1.20.

Atlas Monteagudo

Sala 1

“Masha y los Osos”, estreno, castellano, 2D, a las 18, de jueves a miércoles, sin función los lunes.

“Pepita la Pistolera”, estreno, castellano, 2D, a las 20, de jueves a miércoles, sin función los lunes.

“Terminator 2: El Juicio Final”, reestreno, subtitulada, 2D, a las 22.20, de jueves a miércoles, sin función los lunes.

“Terminator 2: El Juicio Final”, reestreno, castellano, 2D, trasnoche del sábado a la 1.

Pepita la Pistolera, Masha y los Osos encabezan la cartelera de los cines

Sala 2

“Spiderman: Un Nuevo Día”, castellano, 2D, a las 17, de jueves a miércoles, sin función los lunes.

“Yo Narciso”, castellano, 2D, a las 20.10, de jueves a miércoles, sin función los lunes.

“La Noche del Demonio”, subtitulada, 2D, a las 22.30, de jueves a miércoles, sin función los lunes.

“La Noche del Demonio”, castellano, 2D, trasnoche del sábado a la 1.10.

Sala 3

“Coyote vs Acme”, castellano, 2D, a las 17.30, de jueves a miércoles, sin función los lunes.

“Zona Cero”, subtitulada, 2D, a las 19.50, de jueves a miércoles, sin función los lunes.

“Spiderman: Un Nuevo Día”, subtitulada, 2D, a las 22.20, de jueves a miércoles, sin función los lunes.

“Zona Cero”, castellano, 2D, trasnoche del sábado a la 1.20.

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