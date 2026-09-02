Pepita la Pistolera, Masha y los Osos encabezan la cartelera de los cines

La cartelera cinematográfica se renueva esta semana con propuestas para distintos públicos. “Pepita la Pistolera” llega como uno de los principales estrenos, mientras que los más chicos podrán disfrutar de “Masha y los Osos”. A ellas se suma el regreso a la pantalla grande de “Terminator 2: El Juicio Final” y la continuidad de “Spiderman: Un Nuevo Día”, una de las opciones de acción que mantiene varias funciones en las salas tucumanas.