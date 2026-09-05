No es solo GTA 6: la escasez de PS5 y PS5 Pro es por una crisis global de componentes electrónicos

¿De qué se trata el videojuego?

La historia de Grand Theft Auto VI o Gran Robo de Autos se ambienta en el estado ficticio de Leonida (inspirado en Florida) y trae de vuelta la icónica ciudad de Vice City. La trama se inspira en la famosa pareja criminal Bonnie y Clyde y sigue a dos protagonistas: Lucía Caminos, la primera mujer protagonista jugable de la saga moderna, una dama dura con antecedentes penales que intenta abrirse paso tras salir de prisión, y Jason Duval, su pareja y compañero de robos, un hombre envuelto en el submundo criminal local. La historia gira en torno a su relación sentimental y sus ambiciones criminales mientras realizan robos y misiones por todo el estado, intentando escapar de sus pasados y sobrevivir en un entorno lleno de corrupción, drogas y excentricidades.