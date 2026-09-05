No es solo GTA 6: la escasez de PS5 y PS5 Pro es por una crisis global de componentes electrónicos

Si bien el nuevo adelanto del lanzamiento del videojuego más esperado del año influyó, hay otra causa de fondo por la que las consolas de PS5 y PS5 Pro están en falta. La razón principal de la escasez actual no es simplemente que "la gente esté corriendo a comprarla" por el juego, sino un problema estructural de fabricación y componentes físicos.
La industria tecnológica atraviesa una fuerte escasez de componentes electrónicos clave, especialmente módulos de memoria RAM/VRAM y semiconductores. La presión de la Inteligencia Artificial (IA) genera una enorme demanda global de infraestructura para centros de datos que está acaparando gran parte de la producción mundial de chips y memorias, reduciendo el suministro disponible para consolas y encareciendo sus costos de producción.
La ecuación es simple: al haber menos piezas físicas en el mercado, Sony (empresa que creó las Play Station) tiene la capacidad de fabricar y enviar muchas menos unidades a las tiendas que en años anteriores. Aunque el interés por el próximo juego que es propiedad de Rockstar sin duda empuja las ventas, la dificultad real está en las cadenas de ensamblaje y en la falta de componentes clave para fabricar la PS5 y la PS5 Pro.
Panorama
La campaña de marketing de GTA 6 está asociada desde hace meses a PlayStation bajo el eslogan “mejor en PlayStation”, una alusión directa a las capacidades de la PS5 Pro frente a otras plataformas como Xbox Series X y Xbox Series S. PlayStation Direct, la tienda oficial de Sony, figuraba como uno de los pocos canales donde todavía era posible adquirir la consola a precio oficial cuando comenzó a detectarse la falta de disponibilidad en los canales secundarios. Poco después, también esa tienda se quedó sin stock.
El problema no se limita a Estados Unidos. En Alemania, encontrar una PS5 Pro a su precio oficial de € 899,99 ya era prácticamente imposible antes de esta ola de demanda estadounidense. En España, la consola todavía puede conseguirse a su precio recomendado en algunos comercios, aunque ya se registraron casos como el de MediaMarkt, donde la única opción disponible se vende por € 1.227.
¿De qué se trata el videojuego?
La historia de Grand Theft Auto VI o Gran Robo de Autos se ambienta en el estado ficticio de Leonida (inspirado en Florida) y trae de vuelta la icónica ciudad de Vice City. La trama se inspira en la famosa pareja criminal Bonnie y Clyde y sigue a dos protagonistas: Lucía Caminos, la primera mujer protagonista jugable de la saga moderna, una dama dura con antecedentes penales que intenta abrirse paso tras salir de prisión, y Jason Duval, su pareja y compañero de robos, un hombre envuelto en el submundo criminal local. La historia gira en torno a su relación sentimental y sus ambiciones criminales mientras realizan robos y misiones por todo el estado, intentando escapar de sus pasados y sobrevivir en un entorno lleno de corrupción, drogas y excentricidades.
Se han vendido más de 230 millones de copias del juego a nivel mundial entre PC y tres generaciones de consolas. En cuanto a jugadores mensuales, el promedio es de más de 18 millones de usuarios; diarios, alrededor de 4,2 millones de personas lo juegan.