"Cómo perder un hombre en 10 días" vuelve 23 años después: Kate Hudson producirá la secuela

El filme tuvo un presupuesto de U$S 50.000.000 de dólares y recaudó más de 177, no solo representando un éxito en taquilla, sino convirtiéndose en una de las comedias románticas por excelencia. Ese es sintéticamente el recuerdo que dejó “Cómo perder un hombre en 10 días” y también el principal motivo por el que se hará una secuela de la comedia romántica. El subgénero, que tuvo su estallido en 2000 y se mantuvo durante 10 años, fue el protagonista en las pantallas de los cines. El espacio lo perdió con la aparición de las franquicias que a base de superhéroes y sagas de fantasía conquistaron al público.